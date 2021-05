Des épaulards capturés à la caméra lors d’une observation rare à Cornwall | UK | Nouvelles

Un photographe de la nature a capturé les baleines devant la caméra après les avoir remarquées dans l’océan. Will McEnery-Cartwright a repéré deux des créatures tueuses après avoir vu deux nageoires dans l’eau alors qu’il prenait un verre au Minack Theatre.

Il a dit: «Eh bien, aujourd’hui, quelque chose de fou s’est produit. J’admirais la vue et buvais un café au Minack Theatre et j’ai repéré une nageoire de baleine au loin.

«Je ne pouvais pas en croire mes yeux quand j’ai réalisé que c’était une orque (épaulard). Wow.

«A montré un membre du personnel appelé Dave qui a confirmé que c’était une orque. En regardant à nouveau toutes mes photos et en faisant des recherches en ligne, il semble qu’il y en ait plus d’une, peut-être John Coe avec l’encoche distinctive sur la nageoire dorsale et un morceau de la douve de la queue.

Les experts ont confirmé que M. McEnery-Cartwright avait en fait vu deux des épaulards résidents du Royaume-Uni, nommés John Coe et Aquarius.

L’équipe marine du Cornwall Wildlife Trust a publié une déclaration partageant sa stupéfaction face à l’observation près de West Cornwall.

Il s’agirait du premier aperçu enregistré de la seule population d’épaulards résidente du Royaume-Uni voyageant aussi loin au sud de la Grande-Bretagne.

Les orques résidents ont été identifiés par la forme et les encoches uniques de leurs nageoires dorsales et la coloration près de leurs yeux et sur leur dos, ce qui les rend faciles à suivre lorsqu’ils se déplacent au Royaume-Uni.

Cornwall Wildlife Trust reçoit parfois des rapports d’épaulards repérés à Cornwall, mais ceux-ci n’ont pas été confirmés auparavant en raison d’un manque de preuves et d’une similitude avec les dauphins de Risso.

Abby Crosby, agent de conservation marine à Cornwall Wildlife Trust, a déclaré: «L’équipe Seaquest Southwest du Trust était incroyablement enthousiaste à l’idée d’entendre parler de ce rapport d’orque, et encore plus ravie lorsque les photos reçues ont validé le dossier et identifié ces individus rares et magnifiques comme étant John Coe et Aquarius.

«Il s’agit du premier enregistrement officiel d’orques dans nos bases de données avec des photos associées depuis plus d’une décennie, et une preuve supplémentaire de la valeur de nos mers côtières pour soutenir ces magnifiques créatures.»

John Coe et Aquarius font partie de la West Coast Community, un groupe ciblé de huit individus qui se distinguent facilement des autres orques par leur cache-œil incliné inhabituel et leur taille plus grande.

Bien qu’elles aient été régulièrement contrôlées, certaines des orques du groupe n’ont pas été vues ces dernières années et aucun veau n’a été vu depuis le début de la surveillance dans les années 1990.

Mme Crosby a ajouté: «Cette capsule, et les problèmes auxquels elle est confrontée avec l’infertilité et l’extinction future, devraient être un énorme avertissement pour le public que nous devons mieux protéger ces créatures dans nos eaux. Il est maintenant temps d’agir en soutenant notre appel 2021. »

Le Cornwall Wildlife Trust espère s’attaquer aux problèmes affectant la vie marine de Cornwall, dont beaucoup sont causés par des actions humaines, grâce à la collecte de fonds.

Son objectif est de collecter 30 000 £ dans le but de limiter les effets des perturbations, des prises accessoires et de la pollution sonore afin d’éviter leur extinction.

Plus d’informations peuvent être trouvées sur www.cornwallwildlifetrust.org.uk/dolphinappeal.