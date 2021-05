Des épaulards repérés en train de nager au large des Cornouailles ⋆ .

John Coe et Aquarius ont été pris au large de la côte de Cornwall par des membres ravis de la fiducie pour la faune (Photo: PA)

Une paire d’épaulards a été vue en train de nager dans les eaux britanniques.

Mercredi, les “ magnifiques ” orques ont été aperçues au large de la côte ouest de Cornwall, près du Minack Theatre de Penzance.

Les écologistes disent que les baleines, nommées John Coe et Aquarius, sont dans un groupe de huit orques et sont les seuls épaulards résidents du Royaume-Uni. Ils pensent que c’est la première fois qu’ils sont vus aussi loin au sud.

Ils ont été identifiés par les membres du Cornwall Wildlife Trust par la forme et les encoches de leurs nageoires dorsales et des taches de coloration près de leurs yeux et sur leur dos.

L’agent de conservation marine de la fiducie, Abby Crosby, a déclaré: “ Des photographies ont validé le dossier et identifié ces individus rares et magnifiques.

“ Il s’agit du premier enregistrement officiel d’orques dans nos bases de données avec des photos associées en plus d’une décennie, et une preuve supplémentaire de la valeur de nos mers côtières pour soutenir ces magnifiques créatures. ”

Aquarius et John Coe font partie de la West Coast Community, un groupe spécialisé de huit orques individuelles qui se distingue des autres groupes par leur cache oculaire incliné inhabituel et leur taille plus grande.

Ils sont régulièrement surveillés, mais certains n’ont pas été repérés ces dernières années et aucun veau n’a été observé depuis le début de la surveillance dans les années 1990.

Les experts pensent qu’il s’agit de la première observation de la seule population d’épaulards résidente du Royaume-Uni voyageant aussi loin au sud (Photo: PA)

Selon le Hebridean Whale and Dolphin Trust, la gousse est exposée au risque d’extinction en conséquence directe des activités humaines.

Cela comprend l’exposition à des niveaux élevés de produits chimiques contenant des PCB maintenant interdits qui ont causé une mauvaise santé et une infertilité dans la capsule.

Mme Crosby a ajouté: “ Cette capsule, et les problèmes auxquels elle est confrontée avec l’infertilité et l’extinction future, devraient être un énorme avertissement pour le public que nous devons mieux protéger ces créatures dans nos eaux. ”

Les orques sont le plus grand membre de la famille des dauphins.

