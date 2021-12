Des épidémies de virus à UVa, en Colombie-Britannique, sabordent Fenway et Military Bowls

Le Fenway Bowl et le Military Bowl ont tous deux été annulés en raison de la pandémie dimanche, car des épidémies de coronavirus à Virginia et au Boston College les ont forcés à annuler leurs plans d’après-saison.

Le match prévu mercredi à Fenway Park devait opposer les Cavaliers à SMU. Le Military Bowl prévu lundi au Navy-Marine Corps Memorial Stadium entre Boston College et East Carolina a été annulé en raison de tests COVID-19 positifs en Colombie-Britannique.

« Ce n’est pas la façon dont nous voulions que cette saison se termine, a déclaré l’entraîneur de la Colombie-Britannique Jeff Hafley. « Nous n’avons tout simplement pas assez de joueurs pour jouer en toute sécurité. Mon cœur va à nos aînés qui n’auront pas une dernière chance de porter un chandail de la Colombie-Britannique et je ne peux pas les remercier assez pour toutes les contributions qu’ils ont apportées à notre programme . »

Le Fenway Bowl était censé apporter un match de séries éliminatoires de football universitaire dans la maison centenaire des Red Sox de Boston, mais ces plans ont été contrecarrés à deux reprises par la pandémie. Ce devait être le dernier match de l’entraîneur de Virginie Bronco Mendenhall, qui a annoncé sa démission après que les Cavaliers eurent conclu une saison régulière de 6-6.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Mais avant le départ prévu de l’équipe le jour de Noël, les joueurs ont commencé à montrer des symptômes de COVID-19 et ont été testés positifs. L’équipe complète a été testée dans la matinée et des résultats positifs supplémentaires sont revenus dimanche.

« Jouer à ce match était quelque chose que notre équipe attendait avec impatience et il est regrettable que l’entraîneur Mendenhall n’ait pas une dernière occasion d’entraîner ce groupe », a déclaré la directrice des sports de Virginie, Carla Williams. « Nous apprécions tout le travail acharné de notre équipe et de notre personnel d’entraîneurs. Ils ont mérité cette invitation au bol, et il est malheureux qu’ils ne soient pas en mesure de participer au match pour terminer la saison.

C’est la deuxième année consécutive que la pandémie a gâché la candidature du Boston College.

Les joueurs de la Colombie-Britannique ont voté pour ne pas se rendre à un match des séries éliminatoires l’année dernière en raison du bilan émotionnel de la saison pandémique. L’équipe de cette année est allée 6-6 (2-6 Conférence de la côte atlantique) pour obtenir l’admissibilité au bol et s’était déjà rendue à Washington, DC, pour le match de lundi.

Mais le directeur sportif Pat Kraft a déclaré que plus de 40 joueurs n’étaient pas disponibles en raison de COVID-19, de blessures, de retraits et de transferts.

« Nous n’avons tout simplement pas assez de joueurs pour aligner une équipe », a-t-il déclaré. « Nous sommes déçus de ne pas pouvoir terminer la saison ensemble en équipe, mais la santé et la sécurité de notre programme sont notre priorité absolue. »

Le Hawaii Bowl a été annulé plus tôt après que Hawaï se soit retiré de son match contre Memphis à la veille du match de jeudi en raison de COVID-19, de blessures de fin de saison et de transferts.

Et Rutgers remplacera Texas A&M dans le Gator Bowl contre Wake Forest le soir du Nouvel An après le retrait des Aggies en raison d’un manque de joueurs disponibles.