Des équipes prêtes à donner 100 millions pour Kevin Gausman

Les Blue Jays de Toronto, les Angels de Los Angeles, les Mariners de Seattle et les Giants de San Francisco s’intéressent au joueur de 30 ans, Kévin Gausmandes sources ont déclaré à Jon Morosi de MLB Network.

San Francisco a été occupé ces derniers temps, signant des contrats pluriannuels avec deux des coéquipiers de Gausman de la saison dernière, les lanceurs Anthony DeSclafani et Alex Wood. Les Angels, comme les Giants, ont déjà obtenu un partant cette intersaison, et Noah Syndergaard a accepté un contrat d’un an la semaine dernière.

Pendant ce temps, les Blue Jays semblent être à la recherche de lancers avec deux de leurs options de la saison dernière, Robbie Ray et Steven Matz, tous deux à la recherche d’augmentations importantes en agence libre. Seattle a un trou à combler dans sa rotation derrière Marco Gonzales, Logan Gilbert et Chris Flexen.

Gausman vient de connaître la meilleure saison de ses neuf ans de carrière, terminant sixième du vote de la Ligue nationale Cy Young après avoir enregistré un dossier de 14-6 avec une MPM de 2,81, 3,00 FIP et 10,6 K / 9 en 192 manches. (33 départs) pour les Géants.

Les deux dernières saisons ont été impressionnantes pour le lanceur vétéran, qui a retiré 11,9 frappeurs sur des prises par neuf manches en 2020.