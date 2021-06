Des équipes s’attaquent à un énorme incendie près de la gare du sud de Londres

in

UNE

une centaine de pompiers luttent contre un énorme incendie près d’une gare.

De gros panaches de fumée épaisse et grise s’élèvent de la gare Elephant and Castle dans le sud de Londres

Une vidéo de l’incendie publiée sur les réseaux sociaux a montré une explosion conduisant à une rafale de flammes.

Le London Fire Bridge (LFB) a déclaré que 100 pompiers luttaient contre l’incendie, qui a été signalé pour la première fois lundi à 13h43.

Trois unités commerciales sous les arches de la voie ferrée sont “complètement allumées” et six voitures et une cabine téléphonique ont également pris feu, selon la brigade.

La gare et les bâtiments voisins ont été évacués.

L’incendie a bloqué les voies ferrées traversant la gare, perturbant les services de Thameslink et du sud-est.

Les services de la Northern Line du métro de Londres ne s’arrêtent pas à la station de métro Elephant and Castle, qui est séparée de la station principale.

Une police métropolitaine a déclaré: «Il y a d’importantes fermetures de routes en place et il est conseillé au public d’éviter la zone.

« L’incident ne serait pas lié au terrorisme. »

Le secrétaire aux Transports Grant Shapps a écrit sur Twitter : « Je suis au courant de l’incendie à la gare d’Elephant and Castle – mon équipe travaille en étroite collaboration avec TfL (Transport for London) et Network Rail.

« Conseillez au public d’éviter la zone jusqu’à nouvelle mise à jour. Merci à tous les services d’urgence actuellement présents.

Sara Scarpa, 25 ans, vit dans l’immeuble voisin Hurlock Heights et a déclaré que la fumée et le bruit de l’explosion avaient atteint sa fenêtre.

“Nous avons ouvert la fenêtre pendant une seconde car vous pouviez entendre les gens crier, et nous avons senti quelque chose de très très fort”, a-t-elle déclaré.

“La fumée (était) en train de s’apaiser un peu… nous avons entendu une explosion et maintenant elle a recommencé.”

Un incendie s’est déclaré dans des garages proches de la gare d’Elephant and Castle / PA Media

Un employé d’un restaurant près de la gare d’Elephant and Castle a déclaré qu’elle avait été évacuée après l’incendie.

Alex Leckie, 30 ans, directeur adjoint de Tupi, a déclaré : « Tout le bâtiment a été évacué, nous avons commencé à sentir une odeur de fumée et le propriétaire du magasin est allé vérifier, nous avons vu de la fumée s’échapper et ce qu’on m’a dit, c’est que les mécaniciens étaient en feu, le pilier de fumée a également commencé à envelopper les immeubles et nous avons continué à entendre des détonations intermittentes.

« La police a indiqué que cela pourrait prendre un certain temps (jusqu’à ce qu’ils soient autorisés à rentrer à l’intérieur). Ils ont à plusieurs reprises repoussé les foules même du parc de la place du château et bouclé les routes, il y a une présence très, très lourde.

“À ce stade, les équipes d’urgence ont tout le monde bien à l’écart de la zone.”

Martin Bobrowski, un constructeur qui travaille en face de la gare, a déclaré avoir entendu des ambulances et des policiers conduire à proximité avant de voir de la fumée s’échapper de la gare vers 14 heures.

« J’ai entendu la police arriver et j’ai pensé qu’il y avait un accident à proximité, mais ensuite ils ont commencé à bloquer la route. Je suis ensuite sorti fumer une cigarette et j’ai vu toute la fumée noire », a-t-il déclaré à l’agence de presse PA.

« J’ai été vraiment surpris de le voir et un peu effrayé.

« Ils ne nous ont rien dit.

“Ça sentait comme une odeur de câble électrique brûlé.”

Les agents sur les lieux ont déclaré que la station avait été entièrement évacuée ainsi que le bâtiment résidentiel voisin de Strata.

Ils l’ont décrit aux résidents locaux comme un “incident majeur”, ajoutant que des fermetures de routes vont être en place pendant “plusieurs heures”.