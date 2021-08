Des escouades de meurtres talibans tuent des enfants innocents en Afghanistan, affirme l’ex-ministre | Monde | Nouvelles

Masoud Andarabi, l’ancien ministre afghan de l’Intérieur, limogé par le président Ashraf Ghani en mars, s’est rendu sur les réseaux sociaux pour faire ses déclarations incendiaires, accompagnant son message d’un certain nombre de photographies qu’Express.co.uk a choisi de ne pas utiliser pour des raisons de goût. . Il a tweeté hier : « Les talibans essaient de régner sur les gens en terrorisant, en tuant de jeunes enfants et des citoyens âgés.

Il a ajouté : « À Andarab, les talibans ont effectué des perquisitions injustifiées dans des maisons, capturant des personnes sans raison ni justification et tuant des citoyens innocents.

« En conséquence, les gens ont dû se soulever contre leur brutalité pour protéger leur vie, leur honneur, leur dignité et leurs biens. »

Les images angoissantes montrent le corps d’un enfant qui a clairement moins de 18 mois.

Un autre enfant en bas âge est montré avec une vilaine blessure à la joue.

Un troisième montre le corps imbibé de sang d’un homme âgé – bien que certains répondants au message de M. Andarabi aient souligné qu’il n’offrait aucune preuve quant à savoir qui était responsable de l’une des blessures.

S’adressant à Sky News plus tôt dans la journée, M. Andarabi a de nouveau suggéré, malgré les assurances du contraire, que les talibans pourchassaient d’anciens ennemis politiques.

Les nouveaux dirigeants afghans ont déclaré hier qu’ils souhaitaient que toutes les évacuations étrangères du pays soient terminées avant la date limite du 31 août et qu’ils n’accepteraient pas une prolongation.

Le groupe islamiste pur et dur a cherché à rassurer les milliers d’Afghans entassés à l’aéroport de Kaboul dans l’espoir d’embarquer sur des vols qu’ils n’avaient rien à craindre et qu’ils devraient rentrer chez eux.

Le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, a déclaré lors d’une conférence de presse : “Nous garantissons leur sécurité”.

Pendant qu’il parlait, les troupes occidentales travaillaient frénétiquement pour faire monter les étrangers et les Afghans dans les avions et hors du pays, le président américain Joe Biden étant confronté à une pression croissante pour négocier plus de temps pour le pont aérien.

Le chaos ponctué de violences sporadiques s’est emparé de l’aéroport suite à la prise de contrôle rapide du pays par les talibans.

Les pays occidentaux se démènent pour terminer l’évacuation de milliers de personnes d’Afghanistan mercredi avant la date limite du 31 août.

Dans l’un des plus grands ponts aériens jamais vus, les États-Unis et leurs alliés ont évacué plus de 70 000 personnes, dont leurs citoyens, le personnel de l’OTAN et les Afghans en danger, depuis le 14 août, la veille de l’entrée des talibans dans la capitale Kaboul pour amener à la fin d’une présence militaire étrangère de 20 ans.

M. Biden a averti que les troupes américaines en Afghanistan étaient confrontées à un danger croissant et les agences d’aide ont mis en garde contre une crise humanitaire imminente pour la population laissée pour compte.

M. Biden a déclaré qu’ils étaient en bonne voie pour respecter le délai, fixé dans le cadre d’un accord conclu avec le groupe islamiste l’année dernière par l’ancien président Donald Trump pour mettre fin à la plus longue guerre des États-Unis.