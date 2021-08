Des escrocs cryptos arrêtés à Hong Kong après un cambriolage de 1,4 million de dollars Crypto new media

TL;Répartition DR

La police arrête 19 escrocs crypto à Hong Kong. Les escrocs ont dupé des personnes à Taïwan, au Royaume-Uni, à Singapour et ailleurs. La communauté crypto est inquiète alors que la criminalité crypto continue d’augmenter.

19 escrocs présumés de crypto qui ont volé environ 1,4 million de dollars de produit de plus de 100 victimes d’escroqueries à la crypto dans le monde ont été arrêtés par la police de Hong Kong.

La police a annoncé l’arrestation vendredi, notant qu’elle avait saisi neuf ordinateurs, 128 smartphones, de l’argent comptant d’une valeur de 179 600 $, 6 400 $ en crypto-monnaie et une voiture de sport en lien avec l’affaire.

Les fraudeurs présumés de la cryptographie ont dupé des personnes à Taïwan, en Chine continentale, au Royaume-Uni et à Hong Kong. Selon la police, une victime a perdu jusqu’à 97 500 $, ce qui représente l’une des pertes individuelles les plus importantes dans une seule affaire.

Comment les fraudeurs présumés de la crypto ont dupé les gens

Selon la police, 11 hommes et 8 femmes de 18 à 31 ans ont été arrêtés. Le leader du groupe faisait partie des personnes arrêtées et des techniciens, managers et promoteurs.

Ils ont loué des unités commerciales dans la ville pour s’installer. Le groupe a également embauché des personnes plus jeunes en tant qu’influenceurs des médias sociaux qui ont dit aux victimes de transférer un montant d’investissement dans les portefeuilles électroniques de crypto-monnaie et les comptes bancaires des escrocs.

Ils ont en outre demandé à leurs victimes d’installer des applications cryptographiques non réglementées et non officielles pour transférer le montant de l’investissement sur la fausse application ou le faux site Web conçu par les escrocs.

Les victimes, cependant, ont réalisé des bénéfices après leur investissement sur le faux site Web ou l’application qu’ils ont téléchargée et conçue par les escrocs en cryptographie. Cependant, les victimes ont remarqué la fraude à plusieurs reprises lorsqu’elles ont tenté de retirer leurs fonds.

Les suspects arrêtés sont toujours en garde à vue pour plus de questions, car la police a déclaré que davantage d’arrestations liées au groupe seraient probablement effectuées à l’avenir.

La criminalité crypto continue d’être un problème pour la communauté crypto et le monde. Ils augmentent à un rythme rapide. En juillet, la police de Hong Kong a arrêté quatre personnes pour avoir prétendument blanchi 150 millions de dollars via des comptes bancaires à Singapour pendant plus d’un an.