Des escrocs italiens vendent de faux laissez-passer de santé COVID-19 sur un télégramme pour la crypto-monnaie Crypto new media

Les autorités italiennes ont fermé 32 groupes Telegram qui offraient de faux laissez-passer COVID-19 à des milliers de personnes. Les criminels ont préféré les paiements en crypto-monnaie pour le service illégal.

Crypto-monnaies en échange d’un Green Pass

Selon un récent rapport de ., la police italienne a interrompu le fonctionnement de plusieurs groupes sur l’application de messagerie en ligne Telegram. Là-bas, des escrocs ont offert de faux laissez-passer de santé COVID-19 aux personnes qui voulaient contourner la loi et obtenir les certificats en échange de crypto-monnaies.

Le soi-disant Green Pass permet aux Italiens qui ont déjà reçu au moins une injection de vaccin contre le coronavirus, qui se sont récemment remis du virus ou qui ont été testés négatifs d’aller dans les cinémas, les gymnases, les musées, les restaurants, etc.

Les criminels n’avaient pas de prix fixe pour le service illicite, mais on pouvait l’acheter jusqu’à 500 euros ou 588 $. Pourtant, les responsables italiens n’ont pas divulgué le type d’actifs numériques acceptés par les escrocs.

L’Italie est l’un des pays les plus touchés par le COVID-19 en Europe. Même si près de 130 000 personnes sont décédées à cause du virus, de nombreux habitants hésitent encore à se faire vacciner.

Selon les informations, environ 20 millions de personnes ont téléchargé le Green Pass. Cependant, il n’est pas clair si tous les certificats appartiennent à des personnes qui les ont légalement acquis ou ont fait partie de la fraude à la crypto-monnaie.

Vaccins COVID-19 sur le Darknet

Ce n’est pas la première fois que des escrocs tentent de vendre des certificats de coronavirus falsifiés en échange d’actifs virtuels.

Comme CryptoPotato l’a signalé en juillet, certains utilisateurs du célèbre Darkweb ont proposé des passeports de vaccination et même des doses volées de vaccins COVID-19. Les crypto-monnaies les plus recherchées par les criminels étaient Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) et Monero (XMR).

La société d’analyse de blockchain Coinfirm a expliqué que les fraudeurs choisissent ce mode de paiement en raison de l’anonymat et de la popularité mondiale que procurent les crypto-monnaies.

L’arnaque était si répandue qu’en plus des vaccins populaires tels que Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna et Johnson & Johnson, on pouvait même acheter le produit russe Sputnik V.

La majorité des criminels offrant ces services étaient basés en Fédération de Russie ou aux États-Unis. En revanche, les Européens de l’Est sont ceux qui ont le plus acheté ces vaccins et falsifiés les passeports. Le prix estimé des produits était de 250 $ par 10 doses ou l’équivalent en actifs numériques.

