Des escrocs prennent le contrôle de Bitcoin.org : faites la promotion d’un cadeau frauduleux de BTC

Bitcoin.org, le premier site Web lié aux crypto-monnaies, est actuellement en état de siège, des attaquants faisant un faux cadeau sur le site. Le propriétaire du site Web, qui porte le pseudonyme de Cobra, a révélé cette nouvelle à travers une tempête de tweets plus tôt dans la journée, notant qu’une enquête est en cours pour découvrir comment les pirates ont inventé l’arnaque. Cobra a ajouté que cela pourrait prendre un certain temps et que le site Web sera indisponible pendant un certain temps.

Les visiteurs du site Web auraient reçu un message contextuel les invitant à envoyer de l’argent vers un portefeuille Bitcoin (BTC / USD). La personne qui reçoit a promis de doubler ces fonds avant de les retourner à l’expéditeur initial. Selon le message contextuel, le cadeau est la façon dont la Fondation Bitcoin récompense sa communauté, qui l’a soutenue au fil des ans.

Le message proposait aux utilisateurs quatre forfaits, allant de 10 $ (7,33 £) à 10 000 $ (7 325,15 £), ajoutant qu’il s’agissait d’une offre limitée aux 10 000 premiers utilisateurs. Bien qu’on ne sache pas combien de temps l’arnaque a duré sur le site Web, l’adresse des pirates avait reçu plus de 17 700 $ (12 964,36 livres) avant que le site Web ne tombe en panne. Pour le moment, Bitcoin.org n’est pas accessible.

Cobra échoue à Cloudflare

Selon Cobra, les problèmes auxquels Bitcoin.org est confronté pourraient provenir de la récente migration du site Web vers l’infrastructure Web et la société de sécurité de site Web Cloudflare. Blâmer Cloudflare, dit Cobra,

https://t.co/OsFgRFRRZb n’a jamais été piraté. Et puis nous passons à Cloudflare, et deux mois plus tard, nous nous faisons pirater. Pouvez-vous également expliquer où vous acheminiez mon trafic ? Parce que mon serveur actuel n’a reçu aucun trafic pendant le piratage. @Cloudflare @eastdakota. – Cøbra (@CobraBitcoin) 23 septembre 2021

Cobra a en outre noté que le compte Bitcoin.org Cloudflare n’était pas compromis et que le serveur était en parfait état, mis à part le fait qu’il n’a reçu aucun trafic pendant l’attaque. L’opérateur du site pseudonyme a conclu que les attaquants devaient avoir exploité une vulnérabilité dans le système de noms de domaine (DNS).

Avant cela, Bitcoin.org a subi une attaque massive par déni de service distribué (DDoS) en juillet de cette année. À l’époque, Cobra n’avait aucun problème avec Cloudflare. Au lieu de cela, il a noté qu’il n’avait jamais pensé à utiliser Cloudflare, mais l’attaque DDoS l’a aidé à comprendre pourquoi les gens le font.

Cette nouvelle survient alors que BTC continue de rebondir après un marché baissier qui l’a vu s’échanger jusqu’à 39 787,61 $ (29 142,43 £) mardi. Au moment d’écrire ces lignes, BTC change de mains à 44 132,76 $ (32 325,04 £) après avoir gagné 4,40% au cours des dernières 24 heures.

