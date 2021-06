Des escrocs sud-coréens intéressés par les crypto-monnaies attaquent les GPU des PC «Love Hotel»

in

Les criminels ont mis au point un plan diabolique pour les aider à construire leurs portefeuilles de jetons : voler des cartes graphiques pour PC dans les « love hotels » de Corée du Sud, des motels qui s’adressent aux couples qui recherchent l’intimité physique.

Les love hotels se trouvent dans toute la Corée du Sud et de l’autre côté de la mer au Japon, et proposent un hébergement de courte durée à de jeunes couples, pour la plupart célibataires, bien que les couples plus âgés mènent souvent leurs affaires en dehors du mariage dans les mêmes institutions.

Ces motels privilégient l’anonymat – beaucoup n’acceptent que les paiements en espèces et proposent des parkings discrets et d’autres fonctionnalités améliorant la confidentialité. Certains permettent aux couples d’accéder à leur chambre directement depuis leur parking, ce qui leur évite de courir le risque de rencontrer des connaissances dans les ascenseurs ou les escaliers.

Certains des motels les plus exclusifs offrent des installations telles que des téléviseurs de haute qualité et des ordinateurs de bureau de jeu. Et il semble que certains criminels aient tenté d’en profiter en pillant des unités graphiques de grande valeur sur des ordinateurs dans des hôtels d’amour.

Selon Busan Ilbo et Asia Kyungjae, des voleurs ont volé pour 3 500 $ de GPU dans un motel du district de Michuhol, dans le sud d’Incheon, le 12 juin.

Les voleurs sont toujours en fuite, a indiqué la police, mais les ont identifiés comme “des adolescents ou dans la vingtaine”.

Les hommes, ont déclaré les inspecteurs, avaient loué une chambre après avoir remarqué, via une application pour smartphone, que l’installation avait été conçue pour les amateurs de jeux et équipée d’ordinateurs de bureau haut de gamme. Les voleurs ont procédé au retrait des GPU des appareils avant de demander un changement de chambre. Le propriétaire du motel a accepté, ignorant ce qui venait de se passer. Les deux hommes ont ensuite poursuivi leur folie, démontant également les appareils de cette pièce, avant de s’enfuir dans la nuit avec leur butin.

Les policiers ont affirmé que les voleurs profitaient des prix encore élevés du GPU pour vendre les cartes aux mineurs, ou peut-être les utiliser pour extraire eux-mêmes la crypto.

Les inspecteurs ont ajouté qu’ils étudiaient toujours les images de vidéosurveillance des entreprises voisines pour établir l’identité des hommes.

Les adolescents qui ont commis un vol similaire dans un love hôtel du même quartier au début du mois ont ensuite été arrêtés par la police.

En février, la police d’Incheon a réussi à traquer un autre groupe d’agresseurs passionnés de cryptographie, deux hommes dans la vingtaine, après avoir détruit des PC d’hôtels d’amour pour voler des GPU et des cartes mémoire, accusant les voleurs d’avoir volé.

La police a averti les opérateurs d’hôtels d’amour de “faire attention” à la menace de nouveaux vols de GPU.

