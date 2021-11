Des escroqueries aux stratégies avisées : tout ce que vous devez savoir sur les largages cryptographiques

Ceux qui utilisent fréquemment plusieurs échanges cryptographiques, ou même ceux qui obtiennent une grande partie de leurs informations cryptographiques des médias sociaux, connaissent probablement très bien le concept de largages cryptographiques. Les airdrops offrent un moyen de faire la publicité d’un nouveau projet et de récompenser les utilisateurs des réseaux. Mais nombreux sont ceux qui ne savent pas ou ne comprennent pas vraiment ce que sont les largages cryptographiques, ni les risques encourus.

Source : Shutterstock

Les airdrops crypto ont une histoire riche et ils sont presque aussi vieux que la crypto-monnaie elle-même. L’airdrop est une méthode efficace de distribution d’un jeton ou d’une pièce. Et pourtant, ils peuvent aussi soulever certains problèmes.

Voici tout ce que vous devez savoir avant de vous décider à participer à un largage.

Qu’est-ce qu’un Airdrop Crypto exactement ?

Si vous êtes un utilisateur d’iPhone, vous avez probablement déjà utilisé la fonction airdrop. Les utilisateurs peuvent « déposer » des fichiers vers d’autres utilisateurs à proximité, ce qui permet une distribution rapide et facile des données. Les parachutages cryptographiques sont un concept similaire, bien qu’il n’y ait pas de limite géographique.

Avec les largages cryptographiques, un réseau peut déposer des cryptos dans les portefeuilles de tous les détenteurs d’une pièce donnée sur un réseau particulier. Le concept est destiné à constituer un moyen pratique de distribuer rapidement des quantités massives d’une devise. Ce qui différencie le largage cryptographique de quelque chose comme le largage de l’iPhone, c’est qu’il n’y a pas de limite géographique ; un airdrop crypto peut être livré aux utilisateurs du monde entier.

Le tout premier airdrop de crypto est presque aussi vieux que la crypto-monnaie elle-même. Auroracoin (CCC :AUR-USD) a été créé comme une alternative décentralisée à la fois à la couronne islandaise et Bitcoin (CCC :BTC-USD) en 2014. Le réseau a un approvisionnement total de 21 millions d’AUR. Sur ces 21 millions, un quart de l’AUR a été largué par voie aérienne à tous les citoyens islandais qui se sont inscrits sur le réseau. Un autre quart a été définitivement brûlé. Depuis qu’Auroracoin a créé ce précédent, des milliers de parachutages ont eu lieu depuis.

Qui effectue les largages aériens ? Comment les utilisateurs s’inscrivent-ils ?

Les airdrops sont une partie très intéressante de l’industrie de la blockchain. Ils permettent aux réseaux de donner aux utilisateurs des devises gratuites. Qui n’aime pas le son de ça ? Bien sûr, alors que l’objectif final des utilisateurs est de recevoir de l’argent gratuit, l’objectif de ceux qui effectuent les largages cryptographiques peut varier.

Le plus souvent, on verra des largages effectués par de petites startups blockchain. Bien sûr, il n’y a pas de meilleur moyen de faire de la publicité et de créer une base d’utilisateurs qu’en fournissant des produits gratuits. Lorsqu’un détenteur reçoit des actifs gratuits, il est évidemment plus susceptible d’utiliser le réseau associé à cet actif.

Cela ne veut pas dire que les projets plus anciens n’utilisent pas de largages aériens. En fait, l’airdrop est un moyen très courant de récompenser les utilisateurs qui ont été fidèles à un réseau particulier. Parfois, un réseau peut envoyer une crypto aux utilisateurs simplement pour détenir un certain type de crypto-monnaie. Par exemple, le Se métamorphoser (CCC :FOX-USD) le réseau a largué plus de 100 millions de dollars en FOX aux utilisateurs de différents échanges décentralisés (DEX) qui détenaient des cryptos DeFi dans leurs portefeuilles.

Les utilisateurs qui souhaitent participer aux largages cryptographiques doivent d’abord rechercher les réseaux qui les conduisent. Il existe une variété d’outils, tels que Airdrops.io, qui permettent aux utilisateurs de trouver les prochains largages cryptographiques. Des outils comme Airdrops.io agrégeront les airdrops à venir et en cours.

Le meilleur de ces outils comprendra également des guides étape par étape pour chaque pièce ou jeton, expliquant exactement ce qu’il faut faire pour participer. C’est extrêmement pratique, car les réseaux diffèrent souvent dans les règles de participation. Certains exigent que les utilisateurs effectuent une transaction sur leur plate-forme ; d’autres pourraient encore larguer des jetons d’utilisateur simplement pour conserver la devise dans un portefeuille.

Les escroqueries Crypto Airdrop signifient que les utilisateurs doivent faire preuve de prudence

Étant donné que les largages cryptographiques offrent aux utilisateurs une sorte de satisfaction instantanée, le commerce présente certains dangers. En effet, certains mauvais acteurs cherchent à exploiter l’excitation de recevoir de la monnaie gratuite, et ils concevront des stratagèmes pour profiter des utilisateurs. En tant que tel, il est important de faire preuve de prudence.

Les utilisateurs qui lisent souvent à propos de la crypto-monnaie sur les plateformes de médias sociaux comme Twitter ont sûrement vu des publicités pour différents largages aériens. Cependant, ces parachutages ne sont certainement pas tous légitimes. Les faux airdrops sont l’une des méthodes les plus populaires pour arnaquer les investisseurs moins avertis.

Ils sont si populaires, en fait, que les principaux acteurs de la blockchain aiment l’échange de crypto Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) créent des messages d’intérêt public avertissant de faux parachutages. Selon le récent communiqué de la société, une seule campagne d’escroquerie par largage aérien a drainé les utilisateurs de plus de 15 millions de dollars d’actifs.

Les utilisateurs peuvent prendre un certain nombre de mesures pour atténuer les chances de participer à un faux largage. L’utilisation uniquement des portefeuilles les plus réputés est l’une de ces étapes ; les développeurs de grands portefeuilles comme MetaMasque avoir des mesures en place pour signaler les crypto-monnaies qui n’atteignent pas leurs normes de crédibilité. De plus, on peut éviter ces arnaques en restant vigilant sur la protection des données sensibles. Un largage d’une opération légitime devra toujours demander une adresse de portefeuille, sinon ils n’auraient évidemment pas d’endroit pour envoyer les pièces. Cependant, il ne demandera jamais la clé privée d’un portefeuille ; c’est un signe infaillible d’une arnaque.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.