Des espaces Twitter s’ouvrent, la monétisation en route – WWD

Twitter Spaces, la fonctionnalité de type Clubhouse de la plate-forme de messagerie, est en cours de déploiement auprès de plus de personnes, a annoncé lundi la société.

Lancée en version bêta en décembre, la fonctionnalité audio uniquement – qui permet aux utilisateurs d’héberger et de participer à des conversations en direct dans des salles de chat dédiées, ou «espaces» – s’étend à tous les utilisateurs iOS et Android qui comptent plus de 600 abonnés. Finalement, la société pense qu’elle peut étendre encore plus cela à toute personne possédant un compte Twitter.

Auparavant, seul un groupe restreint de bêta-testeurs était autorisé à animer des discussions audio dans Spaces, y compris des célébrités comme Taylor Swift, Nick Jonas et le casting de «Fast & Furious». Comme avant, n’importe qui peut intervenir et écouter.

Twitter travaille également sur une offre d’espaces à billets. Lancée «dans les mois à venir», selon la société, la fonctionnalité permettra aux hôtes de créer une expérience payante pour des conversations premium ou exclusives et de définir les prix des billets et la taille de l’audience.

Twitter et Facebook ont ​​intensifié leurs entrées dans l’audio social, un créneau popularisé par Clubhouse. Bien que la tendance soit encore naissante, les plates-formes expérimentent déjà des moyens permettant aux utilisateurs de gagner de l’argent.

Lorsque les salles audio en direct de Facebook seront diplômées de la phase de test et lancées cet été, elles soutiendront la monétisation – initialement pour que les auditeurs donnent un pourboire aux hôtes ou donnent de l’argent à des organismes de bienfaisance, suivie de peu par «la possibilité de facturer l’accès à une salle audio en direct via un seul achat ou un abonnement », a déclaré la société dans un article de blog. Facebook a également créé le Audio Creator Fund, un programme conçu pour aider les créateurs intéressés à construire avec son nouveau format audio court.

La réduction de Facebook proviendra probablement des achats et des abonnements à la salle audio en direct, bien qu’elle n’ait pas détaillé comment cela fonctionnera. Avec Ticketed Spaces, Twitter gardera «une petite quantité» des achats, mais les hébergeurs conservent la majorité des revenus, a souligné la société dans son message d’annonce.

Ironiquement, Clubhouse, le plus petit de ces trois joueurs, ne prend pas du tout une coupure de son mécanisme de basculement, du moins pour le moment. Là encore, la plateforme ne fait pas non plus de mal pour l’argent, compte tenu de sa collecte de fonds et de sa valorisation d’un milliard de dollars.

Quoi qu’il en soit, la course à la découverte de détails tels que la monétisation indique que la tendance technologique peut mûrir rapidement. En effet, la vitesse pourrait être essentielle ici: un public confiné à la maison cherchant à épargner ses globes oculaires d’un temps d’écran presque constant est comme un public captif. Mais à mesure que les verrouillages se lèvent dans cette pandémie, on ne sait pas du tout comment ces environnements uniquement audio se comporteront.

Twitter, Facebook et Clubhouse semblent tous désireux de consolider la place de l’audio social avant cette date. Twitter s’est développé à un rythme rapide, prenant en compte les commentaires des utilisateurs et étoffant les contrôles d’audience et d’autres éléments tels que les émojis. Il est également prévu de prendre en charge plusieurs hôtes, planification et rappels simultanés.

Maintenant, il teste des moyens de donner à Spaces lui-même plus de lumière sur la plate-forme. L’une consiste à placer une bulle violette sur la photo de profil qui peut emmener les gens dans les espaces en un clic.