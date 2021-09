Des espèces de poissons indigènes de l’Himalaya face à l’assaut d’espèces exotiques de truite brune, selon une étude de la WII

Les chercheurs ont fait valoir que la truite brune exotique est de plus en plus populaire en raison de la pêche récréative et des délices alimentaires.

Une nouvelle étude a révélé que la truite des neiges native de l’Himalaya est confrontée à l’assaut et à l’invasion de la truite brune exotique qui non seulement limitent la répartition des espèces, mais entravent également leurs déplacements dans les bassins fluviaux de haute altitude. L’étude qui a été publiée dans le Journal of Applied Ecology a noté que la truite des neiges de l’Himalaya préfère habiter l’aval ou le courant principal du segment de la rivière pour de bonnes chances de survie. L’étude a révélé qu’un grand nombre de truites brunes forcent la truite des neiges à se déplacer vers le cours supérieur du segment de la rivière, a rapporté l’Indian Express.

Aashna Sharma, associée au Wildlife Institute of India (WII) dans l’Uttarakhand, a déclaré à l’Indian Express que le développement est très préoccupant car la truite des neiges ne peut trouver un habitat sous-optimal que dans le cours supérieur de la rivière. Elle a également déclaré que le cours supérieur du cours d’eau ne peut pas supporter toute la vie de la truite des neiges indigène. À la question de savoir comment les choses en sont arrivées là, Sharma a déclaré que le développement est un résultat désastreux de la préférence commune pour la truite brune envahissante pour les loisirs sportifs et les choix de friandises que les gens préfèrent. Les chercheurs ont fait valoir que la truite brune exotique est de plus en plus populaire en raison de la pêche récréative et des délices alimentaires.

Les chercheurs ont également souligné le fait que la truite brune exotique a été introduite pour la première fois dans les eaux de l’Himalaya par les Britanniques principalement pour le sport. En ce qui concerne la stratégie d’atténuation probable contre le développement, les chercheurs ont souligné l’importance de ne pas construire de barrages et de projets polyvalents dans les cours d’eau supérieurs du segment.

Le co-auteur de l’étude, JA Johnson de la WII, a noté que la truite des neiges indigène est une espèce emblématique et indispensable des rivières himalayennes de haute altitude allant du Jammu-et-Cachemire à l’Arunachal Pradesh. Johnson a ajouté qu’étant donné que peu d’informations sont disponibles sur l’hôte d’autres espèces habitant les rivières himalayennes de haute altitude, la truite des neiges est considérée comme une espèce clé et un indicateur de la santé globale de l’ensemble de l’écosystème fluvial.

