Des espoirs invaincus sur scène ce vendredi à Mérida

Axel “Lobo” Talavera

MEXIQUE – Cinq prospects invaincus se partageront la carte ce vendredi, dans les locaux du Grupo Sipse, dans une fonction prospects attractive qui sera présentée par Max Boxing, qui se déroulera à huis clos.

Axel « Lobo » Talavera (7-0-0, 2 ko) cherchera sa huitième victoire, lorsqu’il affrontera 6 rounds en poids minimum le Mexicain Oscar « Guapo » Bermúdez (5-5-0, 2 ko), qui a plus d’expérience et d’habileté que le jeune Yucatèque.

Non seulement à cause du nombre total de combats, mais “Handsome” Bermúdez a déjà combattu 10 rounds, et au niveau international. En octobre de l’année dernière, il s’est rendu en République dominicaine pour disputer les championnats latin WBC et Fedelatin WBA contre Erick Rosa, avec qui il est tombé aux points. Et en décembre, il a de nouveau fait le tour des 10 rounds, et a été battu par l’invaincu Erick Badillo, à Neza.

Talavera seulement dans son combat le plus récent, en avril dernier, est allé à moins de 6 rounds pour battre Irving Requema par décision majoritaire. Au total, le « Lobo » a été sur le ring 27 rounds en 7 combats, tandis que le « Handsome » a disputé 46 rounds en 10 combats.

Un autre combat de 6 rounds, mais en poids léger, sera celui entre Francisco « Pulga » Araujo (5-0-0, 4 ko) et Emanuel « Bachas » Ucan (2-1-0), dans une « guerre civile » entre prospects de Mérida.

Et aussi à 6 tours, en poids plume, le KO Zaid “Colorado” Rejón (7-0-0, 5 ko’s) cherchera à poursuivre son grand début de carrière, lorsqu’il rencontrera Manuel “Zurko” Pérez (2-4-) de Tabasco. 0, 1 ko) dans lequel un clash est à prévoir, au centre du ring.

La fonctionnalité comprend deux combats préliminaires sur 4 tours.

Le frère de la star, Hafit Talavera (6-0-0, 1 ko) affrontera le Tabasco Jesús « Marrito » García (1-3-0) en Super coq, tandis qu’Ángel Patron (2-0-0, 1 ko) face à un autre invaincu, Tadeo « Chamaco » Rejón (1-0-0) dans la division Pluma.

Grupo Sipse diffusera la soirée en région, et le promoteur Max Boxing réitère que la fonction n’aura pas accès au public.