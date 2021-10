Des esprits simples font le point sur une décennie pétillante

Ils l’ont fait quatre fois dans les années 1980, en fait quatre fois de suite. Mais le 24 octobre 1992, Esprits simples a porté son nombre d’albums n ° 1 au Royaume-Uni à cinq avec la collection contenant les faits saillants de leur décennie précédente ensemble, Glittering Prize 81/92.

L’album a évité les premières années des pionniers écossais dans l’ère de la nouvelle vague et a commencé avec leur premier album pour Virgin, Sons et Fascination/Sister Feelings Call, contenant du matériel jusqu’à et y compris Real Life de 1991. Remplaçant Prince and the New Power Generation’s Symbol, l’album revendique le prix étincelant d’un n°1 britannique instantané.

La compilation a été nommée d’après le morceau du groupe Nouveau rêve d’or 81/82/83/84 album de 1982, qui est devenu un single à succès n ° 16 pour Simple Minds au Royaume-Uni. La réalisation supplémentaire notable du Prix Scintillant 81/92 s’arrêtait Madone de réclamer cette récompense, car son album Erotica devait se contenter d’un premier numéro 2. Talking Heads a également fait ses débuts dans le Top 10 de ce classement, avec l’anthologie Once In A Lifetime.

La rétrospective Simple Minds a obtenu le triple statut de platine au Royaume-Uni, en tant que dernier album n ° 1 du groupe à ce jour. C’était une séquence de best-sellers qui avait commencé en 1984 avec Sparkle In The Rain et s’était poursuivie avec Once Upon A Time de 1985, l’album de concert de 1987. Vivre dans la ville lumière et les années de combat de rue de 1989.

Alors que le groupe des temps modernes continue de se renforcer, l’album Simple Minds Acoustic est sorti en novembre 2016, annoncé par son premier single, une version allégée de « Promised You A Miracle » avec KT Tunstall. L’album offrait des versions «réinventées» de chansons préférées telles que «Glittering Prize» elle-même, et comme leur propre publicité l’a dit: «Les synthés ne sont plus – mais l’âme celtique reste». L’année 2018 a été la plus élevée au classement des albums au Royaume-Uni depuis 1995 alors que Walk Between Worlds a atteint le numéro 4, suivi de Live In The City Of Angels en 2019, qui a documenté la plus grande tournée nord-américaine du groupe.

