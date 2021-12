Des essais gratuits en ligne de Switch sont disponibles pour les membres My Nintendo (Amérique du Nord)

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Si vous êtes un membre My Nintendo situé en Amérique du Nord, vous faites peut-être partie des utilisateurs éligibles qui peuvent actuellement profiter d’un essai gratuit de Nintendo Switch Online.

Cela durera jusqu’à sept jours et vous coûtera zéro – oui, c’est bien zéro – points Platine. Nintendo encourage les utilisateurs via les réseaux sociaux à l’échanger afin qu’ils puissent ensuite participer à la course spéciale « Holiday Fun Run » de Mario Kart qui se déroule dans cette région.

Obtenez votre propre essai gratuit ici. Et voici les petits caractères :

– L’essai gratuit ne peut pas être utilisé avec des comptes Nintendo qui ont déjà un abonnement individuel ou familial actif.

– Votre essai gratuit sera automatiquement converti en abonnement mensuel à la fin de la période d’essai, sauf si vous désactivez le renouvellement automatique avant la fin de l’essai. Lors de la conversion de votre essai gratuit en une adhésion complète, et de manière continue par la suite, nous vous facturerons le montant de l’adhésion à moins que et jusqu’à ce que vous désactiviez le renouvellement automatique. Carte de crédit/compte PayPal requis pour les utilisateurs âgés de 18 ans et plus. Les conditions s’appliquent. Vous pouvez vérifier votre statut de membre ici.

– Le code est valable jusqu’au 06/02/2022 à 23h00 (heure du Pacifique).

Pendant une durée limitée, les membres My Nintendo éligibles peuvent essayer #NintendoSwitchOnline pendant 7 jours sans utiliser de points Platine. Utilisez-le pour jouer avec ou contre des amis en ligne ! Entrez dans le #MarioKart 8 Deluxe Holiday Fun Run en utilisant le code : 3126-5511-1723https://t.co/qQTV7Nkuzq pic.twitter.com/7dIK4iO4ES – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 26 décembre 2021

Accepterez-vous cette offre ? Laissez un commentaire ci-dessous.