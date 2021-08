Des États-Unis au Japon au Bhoutan, le monde souhaite la plus grande démocratie à l’occasion de son 75e jour de l’indépendance – Top Quotes

Je souhaite à tous ceux qui célèbrent aujourd’hui, en Inde, aux États-Unis et dans le monde entier, une fête de l’indépendance indienne sûre et heureuse: Biden (Photo: .)

Alors que l’Inde célèbre dimanche son 75e jour de l’indépendance, les dirigeants mondiaux du monde entier ont pris une minute pour féliciter le pays et ont partagé leurs meilleurs vœux. Du président américain Joe Biden au Premier ministre du Bhoutan Lotay Tshering, voici ce qu’ils ont tous dit. Le président américain Joe Biden a déclaré : “Je souhaite à tous ceux qui célèbrent aujourd’hui, en Inde, aux États-Unis et dans le monde entier, une fête de l’indépendance indienne sûre et heureuse.”

« En ce moment de grands défis et opportunités, le partenariat entre l’Inde et les États-Unis est plus important que jamais. Ensemble, nous devons montrer au monde que nos deux grandes et diverses démocraties peuvent être au service des peuples du monde entier. Et comme nous le faisons, l’amitié entre nos nations continuera de s’épanouir et de grandir », a-t-il ajouté.

« Au cours de la dernière année, nos nations se sont réunies de nouvelles manières alors que nous luttons contre la pandémie de COVID-19, notamment en travaillant en partenariat avec le Japon et l’Australie – via le Quad – pour étendre la fabrication mondiale de vaccins COVID-19 sûrs et efficaces et pour renforcer notre coordination du « dernier kilomètre » pour atteindre les gens dans tout l’Indo-Pacifique », a conclu le président en parlant de la célébration du jour de l’indépendance de l’année dernière.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a également exprimé ses vœux à l’Inde à l’occasion du 75e jour de l’indépendance et a déclaré : « Au nom du gouvernement et du peuple des États-Unis, j’exprime mes vœux les plus chaleureux au peuple indien à l’occasion de votre 75e jour de l’indépendance. Les liens entre les États-Unis et l’Inde ont commencé il y a plus de sept décennies et se sont transformés en un partenariat croissant », comme l’a rapporté l’agence de presse ANI. « Il existe peu de partenariats plus vitaux que celui entre les États-Unis et l’Inde. Conscientes de nos 74 ans d’amitié, nos deux démocraties continueront à construire un avenir meilleur », a ajouté Antony Blinken.

Le Premier ministre du Bhoutan, Lotay Tshering, a également félicité le pays en cette journée mémorable. « Je profite de cette occasion pour exprimer notre gratitude au gouvernement et au peuple indiens, en particulier à l’équipe de l’ambassade de l’Inde ici, pour leur soutien en ces temps difficiles. Je vous offre mes vœux les plus chaleureux en cette occasion spéciale. Joyeux Jour de l’Indépendance”, a-t-il écrit sur son compte Twitter officiel.

