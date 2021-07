Des États-Unis «verts» alimenteraient le charbon chinois et l’énergie solaire abusive des Ouïghours 10z viral

Le président Joe Biden a hérité d’une Amérique qui était un exportateur net d’énergie, ce qui n’avait pas été réalisé une seule fois au cours de ses 44 ans au pouvoir fédéral. La stratégie énergétique du GOP fonctionnait tout simplement. Les résultats n’étaient pas seulement une baisse des prix de l’énergie et une indépendance vis-à-vis de pays instables ou hostiles ; cela nous a également aidés à réduire nos émissions de carbone.

Comme l’a signalé l’Agence internationale de l’énergie l’année dernière, les États-Unis en 2019 ont dominé le monde avec la plus forte réduction d’un an des émissions de CO2 liées à l’énergie, et depuis 2000 (notre année de pointe en matière d’émissions), nous avons enregistré la plus forte baisse absolue d’émissions. réductions de toute nation.

Le plan des démocrates pour paralyser l’énergie américaine

Néanmoins, dans le cadre de son plan visant à dépenser 6 000 milliards de dollars de plus sur les listes de souhaits politiques des gauchistes, le président Biden a annoncé que les démocrates chercheraient à éliminer les émissions de carbone des combustibles fossiles dans notre production d’électricité d’ici 2035 – un plan presque deux fois plus extrême que l’ancien président Barack. Le plan climat 2015 d’Obama.

Cela signifierait éliminer les 60 pour cent de notre électricité actuelle qui est produite par des combustibles fossiles. (Si le sénateur Bernie Sanders était aux commandes, cela signifierait une réduction de 80 % de notre production d’électricité : à la fois les 60 % provenant de combustibles fossiles et les 20 % provenant de l’énergie nucléaire.)

Comme ils interdisent l’offre, les démocrates sont également occupés à augmenter la demande. Les démocrates du Congrès ont appelé à interdire la vente de nouveaux véhicules de tourisme à essence d’ici 2035. Il y a actuellement près de 280 millions de véhicules de tourisme sur les routes américaines, et ces législateurs veulent remplacer la majorité d’entre eux à essence par de nouveaux branchés sur notre déjà tendu. grille éléctrique.

La solution, nous dit-on, sera une expansion massive de l’énergie solaire et éolienne, qui ne représentent ensemble qu’environ 10 % de notre production d’électricité aujourd’hui, même avec des subventions importantes des contribuables. (Les contribuables américains, par exemple, paient actuellement jusqu’à 26 % du prix de la vignette pour chaque nouvelle installation solaire.)

Les partisans de mandats et d’interdictions gouvernementaux plus irréalistes, de coûts astronomiques et de la flambée des prix de l’énergie insistent sur le fait qu’ils sont nécessaires pour « sauver la planète ». Mais même si la guerre des démocrates contre les émissions de carbone occidentales réussissait, la planète serait-elle sauvée, voire améliorée ?

“Ça n’a pas d’importance”

Le président Biden a répondu à cette question en avril. « Les États-Unis représentent, comme vous le savez tous, moins de 15 % des émissions de carbone. Le reste du monde représente 85 pour cent », a-t-il noté. “Si nous faisons tout parfaitement, cela n’aura pas d’importance.”

C’est une confession extraordinaire, et il a raison. Même si nous donnons aux démocrates et à leurs alliés écologistes radicaux tout sur leur liste de souhaits pour transformer fondamentalement notre économie, augmenter les prix de l’énergie et détruire des secteurs énergétiques américains entiers et leurs emplois, cela n’aura pas d’importance.

Pourquoi? Parce que « le reste du monde » – ou plus précisément, les quelques pays à l’origine de la grande majorité des émissions de carbone – n’ont pas l’intention de détruire volontairement leurs économies. Bien au contraire.

Le plus grand pollueur au monde, la Chine, construit de nouvelles centrales au charbon à un rythme effréné et étend son utilisation du gaz naturel. Cela fournira à notre adversaire une énergie fiable et à faible coût pour les décennies à venir, submergeant les efforts américains en matière de climat et entraînant davantage les emplois manufacturiers américains vers des endroits comme la Chine qui offrent une énergie et une main-d’œuvre bon marché.

La Chine (qui tire 86 % de sa consommation d’énergie du charbon, du pétrole et du gaz naturel) n’est pas seule. L’Inde (qui tire 76 pour cent de son bouquet énergétique de combustibles fossiles, principalement du charbon) et la Russie (qui tire 87 pour cent de combustibles fossiles) augmentent également leurs émissions et ont clairement indiqué qu’elles ne sacrifieraient pas leurs économies ou les emplois de leurs citoyens dans réponse à l’hystérie climatique.

La stratégie climatique des démocrates est donc le désarmement économique unilatéral de nos adversaires en Chine et en Russie. Ce serait un cadeau (forcé) coûteux de 333 millions d’Américains aux plus de 3 milliards de personnes en Chine, en Russie, en Inde et au Brésil dont les émissions totales continuent d’augmenter.

L’année dernière, la Chine a construit plus de trois fois plus de nouvelles capacités de production d’électricité au charbon que le reste de la planète, soit environ une nouvelle grande centrale au charbon chaque semaine. Et leur rythme d’autorisation et de lancement de nouvelles opérations de charbon s’accélère. La Chine comprend que les combustibles fossiles permettent une forte croissance économique pour ses citoyens et ses militaires.

Le dirigeant chinois, Xi Jinping, sait que les démocrates de Biden, l’Union européenne et les grands médias américains ont investi tellement de capital politique dans la promotion de la panique climatique que Xi détient toutes les cartes. Même les promesses vides de quelque chose qu’il dit qu’il fera en 2060 sont présentées comme des changeurs de jeu audacieux et dramatiques.

On se moque parfois de Xi comme ressemblant à Winnie l’ourson, mais ses actions ressemblent davantage à l’ami de Popeye, Wimpy, en promettant volontiers de réduire les gaz à effet de serre demain en échange de l’affaiblissement de la sécurité énergétique de l’Amérique aujourd’hui. (Le Russe Vladimir Poutine, en revanche, essaie à peine de feindre son intérêt pour la réduction des émissions.)

Le monde, alimenté par le travail des esclaves ?

Alors que la Chine est le premier importateur mondial de charbon, elle s’efforce également de dominer l’industrie solaire. En fait, la Chine a pratiquement accaparé le marché dans de nombreux secteurs de la fabrication d’énergie solaire. Cela comprend près des deux tiers de la capacité de production mondiale de polysilicium, un ingrédient clé, 80 % de la fabrication mondiale de cellules solaires et 99 % de la fabrication de lingots et de plaquettes solaires. Les fabricants d’énergie solaire aux États-Unis, quant à eux, ont capturé moins de 20 % du marché ces dernières années.

Plus scandaleux encore, la Chine commet un génocide contre sa minorité musulmane ouïghoure dans la région du Xinjiang, où un nouveau rapport Horizon Advisory suggère que les entreprises solaires collaborent avec le Parti communiste chinois pour profiter du travail forcé des camps d’internement gouvernementaux. La faible réponse de l’administration Biden à cela (interdiction des importations d’une entreprise solaire liée à des allégations de travail forcé) ne modifiera pas substantiellement les faits sur le terrain. Il se peut très bien que beaucoup de ces panneaux solaires que les Américains installent fièrement sur leurs toits soient fabriqués avec le travail forcé de Ouïghours emprisonnés.

La Chine domine également de plus en plus la production de composants clés de l’énergie éolienne, mais pas aussi complètement. Pour répondre aux mandats « verts » de Biden (dont même Biden a admis qu’ils « ne vont pas avoir d’importance »), les Américains seront contraints d’acheter des panneaux solaires et des composants éoliens fabriqués en Chine, fabriqués non seulement avec des combustibles fossiles produisant du CO2, mais probablement aussi avec travail forcé. C’est un plan qui ferait honte à Rube Goldberg.

Comme nous le rappelle la réponse douteuse de la Chine au COVID-19 et à ses origines, il n’est pas sage pour l’Amérique de dépendre d’autres nations – en particulier d’adversaires – pour nos besoins en nourriture, en carburant, en médicaments ou en défense. Il est temps que les patriotes des deux parties se réunissent pour bloquer la proposition énergétique mal conçue de Biden.

L’écrivain est un membre du Congrès républicain qui représente le premier district du Congrès de l’Arkansas. Il est membre du House Permanent Select Committee on Intelligence.