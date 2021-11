Des ETF d’argent pour aider les investisseurs dans la diversification de leur portefeuille : les experts

Le régulateur a proposé la nomination d’un gestionnaire de fonds dédié pour les fonds basés sur les matières premières comme les ETF sur l’or et les ETF sur l’argent.

Avec l’introduction de normes pour les fonds négociés en bourse (ETF) sur l’argent, les investisseurs pourront investir dans l’argent de manière plus liquide et contribuer à la diversification du portefeuille, ont déclaré dimanche des experts.

Le Securities and Exchange Board of India (Sebi) a établi des normes de fonctionnement pour les ETF sur l’argent, selon lesquelles un tel programme devra investir au moins 95 % dans l’argent et les instruments liés à l’argent. Les normes entreront en vigueur le 9 décembre 2021. Actuellement, les fonds communs de placement indiens sont autorisés à lancer des ETF sur l’or.

« Maintenant, les gens pourront détenir des matières premières en argent en investissant dans des ETF en argent. Comme il s’agit d’un produit hautement réglementé, les investisseurs seront certains de sa pureté, contrairement à l’achat d’argent sur le marché libre », a déclaré Swapnil Bhaskar, responsable de la stratégie, Niyo, une plate-forme néo-bancaire pour les milléniaux à investir.

Priti Rathi Gupta, fondatrice de LXME – plate-forme financière pour femmes – a déclaré que « les investisseurs pourront désormais investir dans l’argent de manière plus liquide par rapport aux méthodes traditionnelles d’investissement dans l’argent ». En outre, cela contribuera à la diversification du portefeuille, car l’argent est un métal précieux, après l’or, a-t-elle déclaré. « Il deviendra très pratique pour les investisseurs d’avoir une exposition à l’argent en tant que matière première de manière transparente, en plus de leur exposition à l’or », a déclaré Hemen Bhatia, directeur adjoint – ETF, Nippon Life India Asset Management Ltd. En vertu des normes, le système d’ETF d’argent sera comparé au prix de l’argent (basé sur le prix de fixation au comptant quotidien de l’argent de la London Bullion Market Association ou de la LBMA) et la valeur nette d’inventaire (NAV) de ces ETF sera déclarée quotidiennement sur le site Web de l’AMC.

Cette décision donnera aux investisseurs une évaluation plus réaliste du métal précieux. Ces normes sont conformes au mécanisme de réglementation existant pour les ETF sur l’or, car Sebi continue de suivre la même pratique consistant à faire en sorte que les AMC détiennent des lingots d’argent pur à 99,9 % via la LBMA, ce qui permet aux investisseurs particuliers d’investir dans des ETF sur l’argent sans avoir à se soucier de la pureté, les risques, le stockage et les assurances, a déclaré Gupta.

« Il y a maintenant une uniformité dans ces spécifications de produits. Cela rend l’investissement dans l’argent plus facile, accessible et transparent pour les investisseurs, qui bénéficieront d’une gestion de fonds professionnelle », a-t-elle ajouté. Alors que le prix de fixation au comptant quotidien de l’argent LBMA a été choisi comme référence pour les ETF d’argent, la même chose n’a pas été stipulée pour l’évaluation des actifs du fonds où la demande est de déterminer la juste valeur marchande qui serait en grande partie le prix opérationnel dans le marché physique national. marchés, a déclaré Chirag Mehta, gestionnaire de fonds principal-Investissements alternatifs, Quantum Mutual Fund.

«Il existe souvent une disparité entre les prix de l’argent libellés en roupies indiennes équivalentes à la LBMA et les prix intérieurs de l’argent sur les marchés indiens. Ce différentiel peut entraîner une erreur de suivi plus élevée, ce qui n’est qu’une anomalie en comparaison. Les prix de l’argent pour l’indice de référence et l’évaluation devraient être alignés », a-t-il ajouté.

En ce qui concerne les valeurs liquidatives indicatives des ETF sur l’argent, Mehta a déclaré que les valeurs liquidatives qui doivent être divulguées sur les plateformes boursières de manière continue pendant les heures de négociation sont mieux fournies aux bourses par des agences tierces indépendantes nommées par le fonds au lieu des maisons de fonds. Un cadre similaire est suivi sur d’autres marchés comme les États-Unis où cela est répandu. L’écosystème indien manque actuellement de présence de telles entités, a-t-il ajouté.

