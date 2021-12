Des étincelles volent au GP d’Arabie Saoudite !

12/05/2021

Le à 20:43 CET

Plus que des étincelles jaillissent entre Verstappen et Hamilton dans les derniers tours du Grand Prix de Formule 1 d’Arabie saoudite. D’abord les deux coureurs se sont « touchés », quand le Néerlandais, pour empêcher les Anglais de le doubler, a rallongé le freinage, obligeant la Mercedes à sortir. Après l’incident, la FIA a estimé que Verstappen devrait donner la première position à Hamilton.

Mais le Néerlandais a « vendu » la tête de la course trop cher. Sur l’une des lignes droites du circuit, Verstappen a arrêté sa voiture presque à sec et a causé à Hamilton d’endommager son train avant. Plus tard, après tous ces incidents et à contrecœur, le pilote RedBull a finalement décidé d’abandonner la première place.

TOCAAAAAAN ! TOCAAAAAAN !! ILS ONT ÉTÉ TOUCHÉS !!! ?? Qu’a fait Max Verstappen ? Hamilton est indigné # SaudiDAZNF1 🇸🇦 pic.twitter.com/6ujSIML19d – DAZN Espagne (@DAZN_ES) 5 décembre 2021

Les Anglais ne croyaient pas ce qu’il vivait : « Ce garçon est fou », a-t-il assuré à son équipe par radio. Avec toute l’agitation, la FIA a décidé de sanctionner Verstappen de cinq secondes. Une folie.