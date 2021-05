Des étudiants chinois se demandent instamment de rester à l’écart de Sheffield après une attaque raciste ⋆ .

Un étudiant chinois de 19 ans à Sheffield a été agressé devant Boots on Fargate la semaine dernière.

L’agresseur était une femme qui aurait exigé de savoir si l’étudiante était chinoise avant de la frapper au visage et de la tirer au sol par ses cheveux.

L’incident est depuis devenu viral sur les réseaux sociaux et selon un rapport de Resonate, les communautés chinoises se pressent mutuellement de rester à l’écart de Sheffield.

«Quelques personnes disent que nous ne devrions pas aller à Sheffield. Ils ne savent pas que c’est l’un des meilleurs endroits pour étudier, vivre et travailler », a écrit un étudiant chinois dans un salon de discussion en ligne.

Sur Facebook, Joseph Li-Ying a également encouragé les étudiants chinois à quitter la ville après l’attaque.

L’agresseur a été intercepté par un passant courageux alors qu’elle aurait ramassé une bouteille pour poursuivre l’attaque.

Le jeune homme de 19 ans a été soigné à l’hôpital pour des blessures aux yeux et l’incident est traité comme un crime de haine par la police du South Yorkshire.

Jerry Cheung, le chef de la communauté chinoise de Sheffield, a déclaré: «C’est inacceptable dans une société civilisée. Au cours de la dernière année, j’ai entendu parler de nombreuses attaques, non seulement contre des étudiants chinois, mais aussi contre des Asiatiques.

«Nous avons besoin que les gens qui dirigent la ville disent qu’elle ne sera pas tolérée. J’ai parlé à la victime et elle ne comprend pas ce qui s’est passé ni pourquoi. C’était très dérangeant pour elle. En raison du verrouillage, beaucoup d’étudiants sont de toute façon stressés.

«J’ai également envoyé un e-mail aux universités et elles veulent vraiment faire quelque chose à ce sujet. Ils offrent un bon accompagnement mais je souhaite travailler sur la prévention.

«J’aimerais voir un effort coordonné pour développer un plan impliquant le conseil, les universités, les étudiants et la police.»

Il a été rapporté que la seule raison pour laquelle l’étudiant de Sheffield avait quitté la maison ce jour-là était les encouragements de sa famille après avoir passé tant de temps à l’intérieur pendant le verrouillage.

Le Sgt Phil Mackey du poste de police de Snig Hill a assuré à la victime que l’incident «est pris très au sérieux».

Il a dit: «Soyez assuré que cet incident est traité comme un crime de haine et très au sérieux. Nous avons maintenant obtenu les déclarations de la victime avec le soutien d’un interprète et nous soumettons cette affaire au CPS pour examen », a déclaré le Sgt Mackey.

«Tous les incidents de crimes haineux doivent être renvoyés au CPS avant toute inculpation afin de garantir que le dossier le plus solide possible soit construit dès le début et pour essayer de réduire les retards potentiels plus tard. PC Argyle donne la priorité à ce cas par rapport à son autre charge de travail en raison de la gravité de l’incident. »

Crédit d’image en vedette: Google Maps.

