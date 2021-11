Lire du contenu vidéo

Un groupe d’élèves du secondaire à Penn. ont maintenant été interdits d’assister à des matchs de hockey cette saison après avoir scandé « suck our d*** » et « she’s aw **** » à une gardienne de but lors d’un match la semaine dernière.

Les moments déplorables se sont tous déroulés lorsque Mars Area HS a affronté Armstrong HS au complexe sportif de Belmont près de Kittanning jeudi … lorsque plusieurs étudiants ont décidé de lancer des mots vils au gardien de but de Mars.

Dans une vidéo du jeu, les chants peuvent être entendus haut et fort – et les images montrent qu’ils ont duré plusieurs secondes chacun.

Dans une interview avec Post-Gazette de Pittsburgh, entraîneur de Mars Steve Meyers a déclaré que ses joueurs avaient entendu les mots du niveau de la glace – et ils ont en fait laissé son gardien en larmes.

Après le match, le directeur d’Armstrong Kirk Lorigan a déclaré qu’il était « consterné » par les actions de ses étudiants … et a pris des mesures rapides contre eux, interdisant à l’ensemble du corps étudiant d’assister aux futurs jeux cette année.

Lorigan a ajouté que lui et d’autres responsables de l’école s’efforçaient d’identifier les élèves individuels qui ont participé aux chants du match … laissant entendre que d’autres sanctions pourraient être en cours à la fin de l’enquête.

« C’est certainement une situation malheureuse et embarrassante », a déclaré Lorigan… « J’en suis dégoûté. »

Lorigan a également déclaré qu’il s’était excusé auprès de Mars et de leur gardien de but pour tout cela.

« Nous continuerons de faire de notre mieux pour changer ces comportements », a déclaré Lorigan. « Cela ne devrait arriver à personne, nulle part, dans aucun district scolaire des États-Unis. »