Des étudiants de l’attaque d’un train à Philly filmés devraient être accusés d’agression

Plusieurs adolescentes vues dans une vidéo virale attaquant un autre groupe d’adolescentes à bord d’une rame de métro de Philadelphie lors d’un incident motivé par la race devraient être inculpées de plusieurs infractions, ont annoncé jeudi les autorités.

L’attaque s’est produite vers 15h30 à bord d’un train SEPTA se dirigeant vers le sud depuis la banlieue d’Olney. Des séquences vidéo publiées sur les réseaux sociaux montrent un groupe d’adolescentes criant et réprimandant un autre groupe d’adolescentes alors qu’elles sont assises.

« Il s’agissait d’une attaque fondée sur l’ethnicité, et des insultes ethniques ont été utilisées par les assaillants », a déclaré jeudi à la presse le chef de la police des transports en commun de la SEPTA, Thomas Nestel. « Il était clair qu’ils ont été choisis parce qu’ils sont asiatiques. »

Train SEPTA dans une gare de Philadelphie. Un groupe d’étudiants a été visé par un autre groupe mercredi à bord d’un train SEPTA lors d’une attaque filmée, a annoncé la police. (GETTY)

Il a déclaré que l’attaque n’était pas provoquée. La filiale de Fox, WTXF-TV, a rapporté que les filles avaient initialement ciblé un groupe d’hommes asiatiques dans le wagon. Ils auraient lancé des insultes racistes et jeté un smoothie sur l’un d’eux, a indiqué la chaîne d’information, citant des sources.

Nestel a déclaré qu’il y avait quatre suspectes – qui sont afro-américaines – et quatre victimes – trois hommes et une femme.

« Je suis consterné par l’agression d’hier impliquant des étudiants sur la Broad Street Line. Les personnes impliquées dans l’agression ont été identifiées et seront tenues responsables. Je veux que nos résidents sachent que nous ne tolérerons aucun acte de haine », a déclaré Jim, maire de Philadelphie. dit Kenney.

Dans la séquence vidéo, une fille essaie d’intervenir avant d’être jetée au sol et frappée à plusieurs reprises. Un attaquant semble utiliser sa chaussure pour battre l’adolescent sans défense.

Nestel a déclaré que les agents de patrouille de la SEPTA ont appris l’attaque lorsque la victime féminine s’est approchée d’eux et a signalé qu’elle et d’autres avaient été agressées dans un wagon de train. Elle a été emmenée à l’hôpital pour y être soignée pour une lacération.

« Elle était un héros », a déclaré Nestel. « Elle est intervenue et a dit aux filles d’arrêter de dire ce qu’elles disaient. Elle est alors devenue une cible. »

Au cours de l’enquête, des détectives ont vérifié les caméras du métro et des images de suspects potentiels ont été envoyées aux agents en patrouille. En moins d’une heure, deux suspects ont été arrêtés par un officier.

Comme ils ne pouvaient pas être identifiés comme les agresseurs présumés à l’époque, l’officier a obtenu leurs noms, l’école qu’ils fréquentent et a parlé avec leurs parents avant d’être libérés dans l’attente d’une enquête plus approfondie. La mère de l’un des autres suspects a signalé sa fille comme l’un des agresseurs, a déclaré Nestel.

Les quatre suspects sont âgés de 13 à 16 ans et devraient faire face à un certain nombre d’accusations, notamment d’intimidation ethnique, de voies de fait graves, de voies de fait simples, de mise en danger imprudente d’une autre personne et de menaces terroristes, a déclaré Nestel. Des déclarations sous serment étaient en cours de rédaction jeudi, a-t-il ajouté.

Un train circule le long de la ligne Market-Frankford à Philadelphie, le mercredi 26 octobre 2016. (AP Photo/Matt Rourke)

Par mesure de précaution, il a déclaré qu’un officier attendra à la gare où l’attaque a eu lieu pour escorter les étudiants.