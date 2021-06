Des étudiants d’Oxford condamnés pour le retrait de la photo de la reine «coloniale» | Royale | Nouvelles

in

Et la décision a été qualifiée de “simplement absurde” par le secrétaire à l’Éducation Gavin Williamson – tandis que le présentateur de GB News, Colin Brazier, a suggéré de financer complètement l’installation. Les membres de la salle commune intermédiaire du Magdalen College, composée d’étudiants de troisième cycle, ont voté à une écrasante majorité pour retirer le portrait, selon de nombreux rapports.

Le site politique Guido Fawkes a affirmé que la motion avait été lancée pour que les membres “se sentent les bienvenus”, un étudiant aurait déclaré que “le patriotisme et le colonialisme ne sont pas vraiment séparables”.

La décision alléguée a déclenché un contrecoup sur Twitter, notamment de la part de M. Williamson, qui a posté: “Les étudiants de l’Université d’Oxford enlevant une photo de la reine sont tout simplement absurdes.

“Elle est le chef de l’État et un symbole de ce qu’il y a de mieux au Royaume-Uni.

“Au cours de son long règne, elle a travaillé sans relâche pour promouvoir les valeurs britanniques de tolérance, d’inclusivité et de respect dans le monde.”

Le journaliste M. Brazier a tweeté: “Je me demande s’il serait temps de définancer certains collèges d’Oxford?”

John Mitchell a accepté, demandant : « S’ils n’acceptent pas la tête de la reine au collège, comment peuvent-ils accepter la monnaie avec la tête de la reine dessus ?

JUST IN: Brexiteer tourne la vis sur un nouveau complot de prise de pouvoir à Bruxelles

L’avocate Dinah Rose, qui a été nommée présidente du Magdalen College l’année dernière, a souligné que les étudiants n’étaient pas représentatifs du collège, mais soutenaient leur droit à “la liberté d’expression et le débat politique”.

Dans une série de tweets, elle a déclaré: “Voici quelques faits sur Magdalen College et SM la Reine.

“La salle commune du milieu est une organisation d’étudiants diplômés. Ils ne représentent pas le Collège.

“Il y a quelques années, vers 2013, ils ont acheté un tirage d’une photo de la reine pour décorer leur salle commune.

“Ils ont récemment voté pour le retirer. Ces deux décisions sont les leurs, pas celles du Collège.

« Madeleine soutient fermement la liberté d’expression et le débat politique, ainsi que le droit du MCR à l’autonomie. »

Elle a ajouté: “Peut-être qu’ils voteront pour le remettre en place, peut-être qu’ils ne le feront pas. Pendant ce temps, la photo sera stockée en toute sécurité.

“Être étudiant, c’est plus qu’étudier. Il s’agit d’explorer et de débattre d’idées. Il s’agit parfois de provoquer l’ancienne génération. On dirait que ce n’est pas si difficile à faire de nos jours.”

Sur son site Web, Magdalen College Middle Common Room s’est décrit comme « l’une des plus grandes communautés de diplômés des collèges traditionnels d’Oxford ».

Il déclare: “Nos diplômés viennent de nombreux pays différents à travers le monde et ont des intérêts divers, académiques et autres.

“Le MCR fait partie intégrante de l’expérience des diplômés de la Madeleine – non seulement nous organisons des événements sociaux et culturels pour les étudiants afin que nous puissions tirer le meilleur parti de notre séjour à Oxford, mais nous fournissons également un réseau de soutien pour la vie des diplômés dans représenter les préoccupations des étudiants auprès du Collège.