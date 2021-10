Des étudiants du Cachemire attaqués dans un collège du Pendjab après la défaite de l’Inde contre le Pakistan lors de la Coupe du monde T20

Le match d’ouverture de l’Inde à la Coupe du monde T20 s’est avéré être un concours à sens unique, le Pakistan l’emportant par 10 guichets.

Plusieurs étudiants cachemiriens d’une école d’ingénieurs à Sangrur, au Pendjab, ont affirmé avoir été agressés après la défaite de l’Inde contre le Pakistan lors de son match d’ouverture de la Coupe du monde T20 dimanche soir, a rapporté NDTV. La police est arrivée peu de temps après et a déclaré que la situation à l’Institut d’ingénierie et de technologie Bhai Gurdas avait été maîtrisée.

Les étudiants cachemiriens ont affirmé qu’ils avaient été agressés dans leur chambre par des « personnes de l’Uttar Pradesh et du Bihar ». L’un d’eux aurait diffusé en direct l’incident sur Facebook alors qu’ils étaient attaqués avec des bâtons et des bâtons alors que les assaillants faisaient irruption dans leurs chambres.

«Nous regardions le match ici. UP Waale a fait irruption. Nous sommes venus ici pour étudier. Nous sommes aussi indiens. Vous pouvez voir ce qui nous a été fait. Ne sommes-nous pas des Indiens ? Alors, que dit Modi ? », a déclaré l’un des étudiants cachemiriens.

