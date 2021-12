Des étudiants du Texas ont refusé les tests Covid

J’ai publié l’article ci-dessous dans ma newsletter gratuite Substack, What’s Going On. Il s’agit d’un avis d’invité de Carroll Robinson, président de la Texas Coalition of Black Democrats.

steveschneider.substack.com/…

Selon le Dallas Morning News, les écoles du Texas ont accès à un Subvention fédérale de 800 millions de dollars pour aider à stopper la propagation du COVID-19. Mais les responsables de l’éducation n’en dépensent pas beaucoup.

Au 7 décembre, les données de l’État rapportent :

Environ 300 des 1000 districts scolaires publics du Texas ont dépensé 3,6 millions de dollars (moins de 1 % du financement disponible). Les écoles privées ont dépensé 128 000 $ pour tester les enfants.

En outre, plus de 5 millions de tests rapides COVID-19 ont été distribués, mais au 28 novembre, seulement environ 1,7 million de tests ont été signalés comme utilisés, selon le Texas Department of Emergency Management. En d’autres termes, environ 34 % des tests ont été utilisés.

Le Texas Department of State Health Services ne veut pas commenter le manque de tests pour les étudiants.

Nous devons tenir notre gouvernement d’État républicain pour responsable de ne pas communiquer efficacement avec les districts scolaires et les familles pour arrêter la propagation du COVID-19 parmi nos enfants.

Soutenez la coalition des démocrates noirs du Texas s’assurer Suite des leaders divers et inclusifs entrent en politique.

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir la communauté sur Patreon !

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.

Lien source