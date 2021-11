Des étudiants juifs sur la montée de l’antisémitisme sur le campus

Les incidents antisémites dans les universités britanniques ont atteint un niveau record, avec 111 cas signalés cette seule année universitaire. Parmi ceux-ci, Warwick et Bristol sont en tête de liste avec le plus grand nombre d’incidents antisémites signalés, suivis de l’UCL, d’Oxford et de Birmingham.

Les étudiants universitaires juifs de tout le pays en subissent les conséquences : ostracisés, exclus et extrêmement mal à l’aise, uniquement à cause de leur religion.

Rien qu’au cours de la dernière année, divers incidents antisémites très médiatisés ont été signalés, comme une étudiante de l’UCL qui a reçu une menace de mort avec une photo d’elle photoshopée sous une guillotine et une autre à l’Université Royal Holloway qui a vu un Israël drapeau avec une croix gammée au centre collée sur un bâtiment universitaire.

Mais ce n’est que la pointe de l’iceberg. The Tab s’est entretenu avec des étudiants juifs de tout le Royaume-Uni qui craignent chaque jour pour leur sécurité sur le campus. Ils nous racontent à quel point les abus des autres élèves sont devenus si réguliers qu’ils en sont venus à s’y attendre comme faisant partie de leur vie quotidienne.

« Il y a trop d’incidents à compter – c’est devenu une partie de ma vie quotidienne »

Lily, une étudiante de troisième année à l’Université de Durham a expliqué à The Tab qu’elle avait été forcée de reconsidérer son arrivée à Durham avant même d’avoir commencé à l’université – lorsque sa photo de discussion de groupe était celle d’un personnage appelé « Hitler Fish » que les gens du chat avait conçu. « Ils se sont moqués de l’Holocauste et ont constamment plaisanté sur le fait d’adorer ce poisson hitlérien », a-t-elle déclaré.

Un autre incident, a déclaré Lily, s’est produit peu de temps après qu’elle a commencé l’université – quelques semaines après le début de sa première année. Elle a déclaré à The Tab : « J’étais dans un séminaire sur les relations internationales et nous discutions du Moyen-Orient dans un débat sur les ressources et le pétrole. Israël a été évoqué dans la conversation et mon groupe a déplacé l’argument du sujet du séminaire vers la façon dont ils pensaient qu’Israël ne devrait pas exister.

« Quand les gens de ma classe ont découvert que j’étais juif, ils ont commencé à me cibler. Ce n’était pas un débat, c’était un dénigrement. J’ai également eu de nombreuses fois où des étrangers ont découvert que je suis juif et ont commencé à forcer une conversation sur Israël. Je suis juif – pas israélien – alors pourquoi cette conversation est-elle forcée ? »

Il y a eu une forte augmentation des incidents antisémites à la suite du conflit Israël-Gaza plus tôt cette année. Lily a dit à The Tab que beaucoup d’abus antisémites qu’elle avait reçus étaient dus à cela : « J’ai eu des gens qui m’ont crié dessus et ont dit qu’ils me détestent parce que je pense qu’Israël a le droit d’exister. Ils l’ont fait dans des clubs, des séminaires, des fêtes, dans des pubs, partout. Cela me met tellement mal à l’aise.

Maintenant, Lily a dit qu’elle éviterait de porter des bijoux ou des vêtements qui l’identifient comme juive. « Je veux pouvoir montrer que je suis fière d’être juive, mais ce n’est clairement pas possible sur le campus », a-t-elle déclaré.

« C’est épuisant d’être juif sur le campus »

Emilie Eisenberg, étudiante en deuxième année à l’université de Warwick – où les incidents les plus antisémites ont été signalés – s’est déclarée particulièrement préoccupée par la violence.

Elle a déclaré à The Tab : « Les Juifs sont définitivement plus vulnérables sur le campus. Cela me cause beaucoup d’anxiété et on m’a même proposé des cours d’autodéfense du CST à cause de cela. CST est une association caritative dédiée à la lutte contre l’antisémitisme.

Alors qu’elle était à l’université, Emilie a déclaré qu’elle avait été forcée de faire face à beaucoup d’antisémitisme, allant de blagues désinvoltes sur les stéréotypes juifs et l’Holocauste, à être exclue par certains de ses amis les plus proches.

« Cela a eu d’énormes conséquences sur moi », a-t-elle dit, « J’ai été tellement bouleversée que j’ai dû quitter l’université et rentrer à la maison.

« Les juifs sont ciblés injustement tout le temps et il est épuisant de se présenter comme juif sur le campus. »

« Je n’arrêtais pas de dire à mes amis que leurs blagues étaient complètement inappropriées, mais ils n’ont tout simplement pas écouté »

Les incidents antisémites ne sont pas toujours spécifiquement ciblés dans l’intention d’abuser ou de harceler. Plusieurs fois, cela peut prendre la forme d’une blague entre amis.

Alice, une étudiante de troisième année à l’Université de Leeds, a expliqué au Tab combien de ses rencontres avec l’antisémitisme provenaient de ses amis sous la forme de « plaisanteries ».

« Une fois, mon amie m’a roté au visage avant qu’elle ne s’excuse et ne me dise ‘désolé, j’essaie juste de te gazer comme Hitler a gazé les Juifs’ », a-t-elle déclaré. « Une autre fois, j’ai dit à quelqu’un que j’étais juif et ils m’ont dit qu’il n’y avait ‘aucun moyen’ pour que je sois juif, parce que ‘j’avais un beau nez’ ».

Alice a dit que ses amis avaient également eu une discussion de groupe nommée « Mein Kampf » (d’après le livre d’Hitler), où ils ont envoyé des photos d’elle demandant « a-t-elle toujours peur des douches ? Alice a déclaré: « Ils m’ont fait me sentir mal et même si je n’arrêtais pas de dire que les blagues étaient complètement inappropriées, ils n’ont tout simplement pas écouté. »

« Les abus auxquels j’ai été confronté à l’université ont conduit à ma décision de déménager en Israël »

Helen, étudiante à l’UCL, a déclaré au Tab qu’elle regrettait sa décision d’aller à l’UCL et qu’elle ne l’avait choisie que par rapport à d’autres universités de Londres en raison de leur engagement envers la définition de l’antisémitisme de l’IHRA, qui est si importante pour elle.

« Je ne me suis jamais senti en sécurité sur le campus. J’ai presque terminé mes études et je déteste ça », a-t-elle déclaré. « Je suis inquiet pour chaque étudiant juif fréquentant une université en dehors d’Israël, car l’antisémitisme est devenu la norme.

« Au moins deux étudiants juifs sur trois de ma classe ont été victimes d’antisémitisme à plusieurs reprises. Après avoir fait face à une attaque, il n’y avait pas de soutien immédiat ni d’endroit où aller lorsque nous nous sentions les plus vulnérables. Les universités doivent faire mieux pour soutenir leurs étudiants juifs.

« Je suis seul sur le campus, mais pas à l’extérieur »

Chloe Santaub, qui étudie à l’Institut de l’Université de Londres à Paris (affilié à l’Université Queen Mary de Londres) a récemment dénoncé l’antisémitisme dans les universités.

Le lundi 8 novembre à Cracovie, en Pologne, Chloé s’est adressée aux vice-présidents, ministres, secrétaires d’État, députés et dirigeants juifs européens au sujet de l’environnement antijuif hostile sur le campus.

Chloé a déclaré au Tab : « L’antisémitisme que j’ai vécu s’est principalement produit à travers le matériel académique de mon cours. Depuis plus de 12 mois, mon institution flirte avec l’idée d’agir contre le matériel de cours anti-juif ou le personnel ayant des croyances anti-juives, mais n’a rien fait. Les avocats leur ont dit comment lutter contre l’antisémitisme sur le campus, mais ils ont été ignorés.

« Un certain nombre d’étudiants ont été abusifs envers moi, et les professeurs m’ont ridiculisé ou ont rejeté mes inquiétudes concernant le racisme anti-juif. C’est épuisant.

« J’en ai assez des universités qui se cachent constamment derrière un mince vernis de liberté académique pour diffuser de la propagande, en mettant l’identité juive et l’antisémitisme en débat et en essayant de faire taire ses Juifs. Les Juifs, comme tout le monde, méritent d’étudier dans un environnement universitaire respectueux, tolérant et ouvert.

Histoires connexes recommandées par cet écrivain :

• Les incidents antisémites sont à un niveau record sur le campus. Ces cinq unis sont là où c’est le pire

• Les sociétés juives universitaires signalent une augmentation des abus antisémites envers les étudiants juifs

• « Je me sentais tellement intimidé » : des étudiants universitaires juifs ont été ajoutés à une discussion de groupe antisémite