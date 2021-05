Des étudiants policiers reconnus pour leur bravoure après avoir sauvé une femme de la mer du Nord

T

deux étudiants policiers qui ont sauvé une femme de la mer du Nord ont été reconnus pour leur bravoure.

Pc Alexandra Rackstraw et Pc Andrew Curtis ont reçu un témoignage de la Royal Human Society en reconnaissance de leur travail pour sauver la vie d’une femme vulnérable disparue de South Shields.

Pc Rackstraw, 27 ans, a déclaré: «C’est toujours une situation très difficile lorsque quelqu’un est porté disparu et que le plus important est de le retrouver le plus rapidement possible – et de le mettre en sécurité.

Ils devraient être extrêmement fiers d’eux-mêmes et présenter les meilleurs principes de la police de Northumbrie. Je suis donc ravi qu’ils aient été reconnus avec cette distinction prestigieuse et méritée

«Je suis simplement ravi que la femme aille bien – et c’est le résultat d’un travail d’équipe exceptionnel entre tant d’agents et de partenaires, ainsi que d’une supervision qui avait le contrôle de toute la recherche.

LIRE LA SUITE

«Je suis honoré d’apprendre que j’ai gagné un témoignage de la Royal Humane Society. Andrew et moi avons juste fait ce que n’importe qui aurait fait dans cette situation – et je suis tellement soulagé que nous ayons pu contribuer à apporter un résultat positif à la recherche.

Les deux hommes étaient de service en octobre de l’année dernière et faisaient partie d’une équipe d’agents chargée de localiser la femme disparue, qui traverserait une crise de santé mentale.

Ils ont suivi ses mouvements grâce à la vidéosurveillance jusqu’au front de mer et ont été les premiers sur les lieux.

Voyant que la femme était sortie dans la mer glaciale, les Pcs ont pataugé dans la mer à hauteur de poitrine, l’amenant en toute sécurité au rivage.

Bien qu’ils aient été trempés, ils ont continué avec le reste de leur quart de travail après un changement de vêtements et une tasse de thé.

PC Curtis, 22 ans, a déclaré: «J’ai rejoint la police pour essayer de faire une différence positive et aider les gens – et avec Alexandra, nous sommes tellement heureux d’avoir pu le faire ici.»

Il a ajouté: «Nous ne sommes pas dans ce poste pour des récompenses ou des distinctions, nous le faisons parce que nous sommes passionnés par les gens – mais je suis incroyablement reconnaissant de recevoir ce témoignage et je tiens à remercier toutes les personnes impliquées pour leur gentillesse.

La surintendante principale Sarah Pitt a déclaré que les deux agents avaient fait preuve d’une «bravoure exceptionnelle».

«Ils devraient être extrêmement fiers d’eux-mêmes et présenter les meilleurs principes de la police de Northumbrie. Je suis donc ravie qu’ils aient été reconnus avec cette distinction prestigieuse et méritée», a-t-elle déclaré.