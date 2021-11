Des étudiants sanctionnés après une pétition contre l’esclavage poursuivant le district

Quatre élèves qui ont été sanctionnés après la publication d’une « pétition » visant à rétablir l’esclavage sur les réseaux sociaux poursuivent leur district scolaire de Kansas City pour violations des droits civils.

Les étudiants de Park Hill South High School ont déclaré que la publication en septembre avait commencé dans le cadre de plaisanteries entre un étudiant biracial et un étudiant noir, selon un procès fédéral déposé vendredi.

Après que d’autres étudiants aient ri de la pétition, elle a été publiée sur les réseaux sociaux, suscitant une couverture médiatique nationale.

L’étudiant biracial a été expulsé et trois autres étudiants qui ont commenté la pétition ont été suspendus pendant 180 jours. Tous les élèves sont des élèves de neuvième année et des membres de l’équipe de football de l’école, a rapporté le KCUR.

(Crédit : Adobe Stock)



Les élèves poursuivent le district scolaire, son directeur, les membres du conseil scolaire du district scolaire de Park Hill, le surintendant du district et le directeur des services aux élèves du district.

Le procès prétend que les fonctionnaires ont violé le premier amendement des étudiants, une procédure régulière et des droits de protection égaux. Ils demandent à être réintégrés et à faire supprimer l’incident de leurs dossiers scolaires, ainsi que des dommages-intérêts réels et punitifs non spécifiés.

« Les jeunes de quatorze ans tirent parfois imprudemment de la bouche, le regrettant instantanément mais ne causant aucun mal, aucune perturbation », a déclaré Arthur Benson II, qui représente les étudiants. « Mais ici, ce sont des adultes qui ont imprudemment réagi de manière excessive, provoquant des perturbations et ils essaient maintenant de priver ces garçons de toute leur neuvième année. »

Nicole Kirby, porte-parole du district scolaire de Park Hill, a déclaré que le district avait agi de manière appropriée lorsqu’il a pris « des mesures rapides et décisives pour faire appliquer nos politiques interdisant la discrimination, le harcèlement et les comportements incivils ».

Kirby a déclaré que le district partagerait plus de détails lorsqu’il répondrait au procès devant le tribunal.

Le procès a déclaré que les efforts du district pour améliorer l’équité et l’égalité de traitement alors que sa population noire et hispanique augmentait ces dernières années rendaient difficile pour les élèves de neuvième année de « naviguer leur conduite entre les attraits d’une culture des pairs qui valorisait les plaisanteries racialisées et les attentes des adultes d’un code scolaire qui interdisait la plupart des formes de descriptions raciales ou ethniques et les plaisanteries en tant qu’infractions punissables. »

(Photo : Adobe Stock)

Le procès a déclaré que le tollé avait commencé lorsque l’équipe de football était dans un bus en route pour un match le 16 septembre.

L’un des étudiants, qui est noir et brésilien, plaisantait avec l’étudiant noir et a tapé une « pétition » sur le site Web Change.org qui disait « Recommencez l’esclavage », selon le procès.

D’autres étudiants ont encouragé l’étudiant à le publier sur les réseaux sociaux. Lorsque l’équipe est revenue après le match, 11 personnes avaient « aimé » la pétition et d’autres l’avaient partagée.

Deux des trois autres étudiants qui ont commenté la pétition étaient blancs et l’autre est blanc et asiatique, selon le procès.

Le procès prétend que la pétition n’a causé aucune perturbation à l’école et n’était pas destinée à être prise au pied de la lettre.

Après qu’un parent se soit plaint de l’affichage le lendemain, les élèves ont été interrogés et ont admis avoir participé à la pétition mais ont pensé que c’était une blague.

Le principal, Kerrie Herren, puis a envoyé un e-mail aux familles des élèves de l’école pour leur dire qu’il venait d’apprendre « des déclarations inacceptables et racistes que certains élèves ont postées en ligne ».

Les organes de presse, y compris l’Associated Press, ont rapporté le problème, incitant le surintendant Jeanette Vacher d’informer l’ensemble de la communauté du district scolaire des « déclarations inacceptables et racistes », qui ont suscité davantage d’articles de presse.

Après une audience devant la commission scolaire, l’élève métisse a été expulsé et les trois autres élèves ont été suspendus. L’étudiant noir n’a pas été puni.

Êtes-vous abonné aux podcasts Grio, « Chère Culture » ou Agir ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !