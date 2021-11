Des étudiants universitaires de l’Arizona demandent à l’administration de « retirer » Kyle Rittenhouse : « un tueur de notre campus »

Plusieurs organisations étudiantes de gauche de l’Arizona State University exigent que leur administration « retire » Kyle Rittenhouse de l’université.

Les étudiants pour le socialisme de l’université d’État de l’Arizona, les étudiants pour la justice en Palestine, la coalition de solidarité multiculturelle et la MECHA de ASU demandent tous à l’administration de l’université d’État de l’Arizona de prendre des mesures contre Rittenhouse en le retirant de l’université et en publiant une déclaration contre lui.

Les quatre groupes l’appellent « le meurtrier Kyle Rittenhouse ».

Rittenhouse a été déclaré non coupable de toutes les accusations portées contre lui alors que les jurés ont terminé leurs délibérations le 19 novembre. Il a fait face à des accusations après avoir abattu deux personnes et blessé un troisième homme lors des émeutes de Kenosha, Wisconsin, le 25 août 2020.

Rittenhouse est un étudiant en ligne de l’Arizona State University, selon 12News.

KYLE RITTENHOUSE EST TROUVÉ NON COUPABLE SUR TOUS LES POINTS DANS LE PROCÈS DE KENOSHA

Kyle Rittenhouse fait sortir un grand nombre de jurés d’un gobelet lors de son procès au palais de justice du comté de Kenosha à Kenosha, Wisconsin, le mardi 16 novembre 2021. Les jurés sélectionnés par ce processus ne participeront pas aux délibérations. (Sean Krajacic/The Kenosha News via AP, Pool) (Sean Krajacic/The Kenosha News via AP, Pool)

Les groupes exigent également que l’administration de l’université « réaffirme son soutien au centre multiculturel sur le campus en tant qu’espace sûr de la suprématie blanche ».

Les étudiants qui en font la demande souhaitent également que l’administration redirige le financement du département de police de l’Université d’État de l’Arizona vers le centre multiculturel et ils demandent « la création d’un centre de soins sur le campus ».

Les groupes organisent également un « rassemblement et une manifestation pour faire sortir le meurtrier Kyle Rittenhouse de notre campus » le 1er décembre à l’Arizona State University.

« Même avec un verdict de non-culpabilité d’un système de » justice « défectueux – Kyle Rittenhouse est toujours coupable envers ses victimes et les familles de ces victimes », indique la lettre de mise en demeure. « Rejoignez-nous pour exiger de l’ASU que ces demandes soient satisfaites afin de protéger les étudiants d’un violent meurtrier assoiffé de sang. »

Arizona State University – Logo Sun Devils (Presse associée)

BLM DISSES KYLE RITTENHOUSE APRÈS QU’IL DIT QU’IL SOUTIENT LE MOUVEMENT: « JE NE FAIS PAS F — AVEC VOUS »

Un porte-parole des étudiants pour le socialisme de l’Arizona State University a déclaré à Fox News que le but ultime des demandes est de faire savoir à l’administration universitaire qu’elle ne se sent pas en sécurité en sachant qu’un « tireur de masse » est admis dans l’école.

« Le but de ces demandes est de faire savoir à l’administration de l’ASU que nous, en tant que communauté de l’ASU, ne nous sentons pas en sécurité en sachant qu’un tireur de masse, qui a exprimé des intentions violentes de « protéger la propriété » des personnes, est si négligemment autorisé à être admis dans l’école du tout », a déclaré le porte-parole. « Notre campus est déjà dangereux en l’état, et nous aimerions réduire ce danger autant que possible. »

Kyle Rittenhouse met sa main sur son visage après avoir été déclaré non coupable de tous les chefs d’accusation au palais de justice du comté de Kenosha à Kenosha, Wisconsin, le vendredi 19 novembre 2021. Le jury est revenu avec son verdict après près du 31/ 2 jours de délibération. (Sean Krajacic/The Kenosha News via AP, Pool) (Sean Krajacic/The Kenosha News via AP, Pool)

Le porte-parole de la section Students for Socialism a affirmé que le procès de Rittenhouse « donne effectivement aux individus de droite le droit de tuer d’autres individus qui protestent pour les droits humains ».

« Rittenhouse a tué des personnes innocentes avec l’intention de le faire – en attachant un fusil d’assaut à lui-même dans une foule de citoyens non armés. C’est la définition classique de l’intention. La décision prise par le tribunal est l’un des milliers de cas ont été influencés par des juges biaisés, des jurys majoritairement blancs, et des erreurs inhérentes à un système judiciaire fondé sur l’injustice pour commencer », a déclaré le porte-parole.