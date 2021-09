Des étuis en silicone MagSafe ‘iPhone 13 Pro Max’ apparaissent dans une fuite vidéo

Une vidéo maintenant supprimée prétendant montrer les étuis officiels en silicone d’Apple pour “iPhone 13 Pro Max” semble corroborer la convention de dénomination “‌iPhone 13‌” pour la prochaine gamme d’iPhone 2021 de la société.

Partagée à l’origine en ligne la semaine dernière par le compte Twitter @PinkDon1, la vidéo montre un lot d’étuis en silicone dans des boîtes blanches, maintenus ensemble par des bandes élastiques, avec les étiquettes indiquant « ‌iPhone 13‌ Pro Max Silicone Case » avec la marque MagSafe en dessous. La vidéo montre ensuite une pile de boîtes dans un emballage transparent, suggérant que l’emplacement est une usine de fabrication ou un entrepôt de distribution.

La vidéo a depuis été retirée du compte Twitter, qui ne mentionne désormais plus qu’elle a été publiée, bien qu’elle ait depuis été publiée par d’autres comptes. Le compte @PinkDon1 a un faible engagement et peu d’autres tweets récents, il est donc difficile de faire une évaluation de l’authenticité de la vidéo en fonction de la source, mais il n’est pas rare de voir des images d’emballages d’accessoires ‌‌iPhone‌‌ émerger à cette période de l’année comme le lancement de l’appareil la date approche.

Les sources les plus fiables ont toujours fait référence aux modèles ‌‌iPhone‌‌ 2021 comme la gamme «iPhone 13‌‌», et une fuite d’image précédente contenant prétendument des onglets autocollants utilisés pour sceller les produits Apple dans leurs boîtes portant le nom «iPhone 13‌», mais il y a eu quelques affirmations de fuites sans antécédents selon lesquelles les prochains iPhones prendront en fait la nomenclature “‌‌iPhone‌‌ 12S”.

Plus tôt cette année, une enquête a suggéré que la plupart des consommateurs ne souhaitent pas que les appareils soient appelés « iPhone 13 ». Quelque 38% des personnes interrogées ont déclaré qu’Apple devrait appeler sa prochaine série de smartphones simplement “‌‌‌iPhone‌‌‌ (2021)”, tandis que 26% pensaient que le “‌‌‌iPhone 13‌‌‌” était le meilleur nom, et seulement 13% ont déclaré qu’ils aimeraient voir le appareils appelés « ‌‌‌iPhone‌‌‌ 12S ».

La gamme ‌‌iPhone 13‌‌ devrait être annoncée ce mois-ci, peut-être dès la semaine prochaine, avec un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, notamment un écran 120 Hz, des batteries plus grandes, de nouvelles fonctionnalités d’appareil photo, une puce “A15”, jusqu’à 1 To de stockage, et plus. Pour tous les détails, consultez notre résumé complet des rumeurs sur l’iPhone 13.