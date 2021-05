Des événements partagés avec la F1 ne font pas partie de la vision de Reigle pour la Formule E · .

La Formule 1 et la Formule E ont peut-être utilisé l’intégralité du circuit du Grand Prix de Monaco à deux semaines d’intervalle, mais le PDG de la Formule E, Jamie Reigle, ne voit pas la nécessité pour les championnats d’envisager d’organiser des événements conjoints.

L’ancien PDG de la série, Alejandro Agag, a déclaré qu’une fusion ou des événements conjoints entre les deux étaient souhaitables. Mais s’adressant aux . à l’EPrix de Monaco, Reigle a expliqué pourquoi il pensait qu’ils devraient rester distincts.

«Je ne peux pas parler pour Alejandro, mais ce que je peux dire, c’est que la Formule E est très spéciale. C’est électrique, c’est dans les villes, il a certains des fabricants les plus connus et les plus puissants.

«Nous avons donc des points de différenciation qui sont vraiment forts, qui sont difficiles à reproduire et que nous soyons un sport automobile ou que vous soyez une entreprise de produits, que vous soyez une entreprise de services, les entreprises les plus prospères ont tendance à avoir des points forts de différenciation dont ils ne s’éloignent pas. »

F1 et FE ont couru sur le même parcours à Monaco Reigle a pris les rênes de la Formule E en janvier 2020, dans ce qui s’est avéré une période éprouvante pour le championnat basé en ville. «Ce que j’essaie de faire depuis 12 mois, c’est vraiment de concentrer notre message sur cet engagement envers les villes, un équilibre entre la course et la raison», a-t-il expliqué.

«C’est un sport, mais il y a un objectif plus large ici en termes de ce que nous essayons de réaliser, en termes de présentation de l’avenir du sport et de la durabilité. Nous sommes une plate-forme permettant à nos équipes et à nos fabricants de présenter la meilleure technologie et cette interaction [with] l’effort humain. C’est vraiment important que nous puissions le faire.

«Si nous faisons cela et restons concentrés sur ces points de différenciation, je pense que nous réussirons.»

Cependant, Reigle a admis qu’il y avait un cas potentiel pour la course sur des pistes construites pour les deux séries, comme il l’a fait à Monaco et au Mexique. «Quand vous regardez si nous devrions courir en parallèle ou aux côtés de la Formule 1: il y a un argument d’efficacité à ce sujet, n’est-ce pas? Il y a une piste déjà construite, par exemple, donc il y a un point de rentabilité.

«Il y a un alignement avec, peut-être, certains des fabricants ayant une certaine exposition à un public plus large. Mais à mon avis, la Formule E est spéciale en raison de ces points de distinction. Et nous devrions redoubler d’efforts et nous pencher vraiment sur eux. Et si nous continuons à le faire, nous serons en pleine forme. »

Organiser des événements conjoints avec la F1 ne fait pas partie de la vision de Reigle pour sa série. «Je ne le verrais pas comme faisant partie d’une stratégie ou d’une direction que nous cherchons nécessairement à prendre», a-t-il déclaré.

«Mon point de vue a toujours été: si nous pouvons développer la Formule E d’une manière qui signifie que c’est une course vraiment compétitive, c’est un spectacle sportif vraiment convaincant, il y a beaucoup de place pour la Formule E et la Formule 1.

«Il y aura des fans qui aimeront les deux, il y aura des fans qui se pencheront sur l’un ou l’autre. Et ça va. »

Malgré la portée considérablement plus grande de la F1, Reigle est sceptique quant à tout gain marketing résultant du partage de leurs plates-formes. «Notre travail est de développer notre base de fans et si un fan de Formule 1 vient parce qu’il aime la course et aime le produit distinctif, je pense que c’est une bonne chose.

“Je ne pense pas que nous ayons besoin d’être sur une piste de Formule 1 pour faire ça, cependant.”

