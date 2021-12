Le ministre de l’Union Piyush Goyal a déclaré aujourd’hui que le genre d’indiscipline dont la maison a été témoin lors de la dernière session de la mousson n’avait jamais été vu auparavant.

Le chef du Congrès, Rahul Gandhi, a déclaré aujourd’hui que les membres de l’opposition ne présenteront aucune excuse pour obtenir la révocation de leurs suspensions après que le ministre des Affaires parlementaires, Pralhad Joshi, a suggéré que la décision pourrait être reconsidérée si les 12 députés suspendus s’excusaient auprès de la Chambre pour leur mauvaise conduite le 11 août.

« De quoi m’excuser ? Pour avoir soulevé des problèmes publics au Parlement ? Pas du tout! » a déclaré Rahul Gandhi dans un tweet.

की माफ़ी?

उठाने की? नहीं ! – Rahul Gandhi (@RahulGandhi) 30 novembre 2021

Douze députés du Rajya Sabha ont été suspendus de la Chambre lundi pour toute la session d’hiver pour avoir créé le chahut le 11 août lorsque l’opposition et le Centre étaient à couteaux tirés sur le scandale Pegasus.

« Afin de maintenir la dignité de la Chambre, le gouvernement a été contraint de déposer cette proposition de suspension devant la Chambre. Mais si ces 12 députés s’excusent toujours auprès du Président et de la Chambre pour leur mauvaise conduite, alors le gouvernement est également prêt à considérer leur proposition de manière positive et à cœur ouvert.

« Le gouvernement est prêt à débattre de chaque problème et à répondre à chaque question conformément aux règles. De nombreux projets de loi importants doivent être déposés à la Chambre à partir de demain. J’appelle à nouveau tous les partis à permettre à la Chambre de fonctionner et d’avoir une discussion fructueuse et saine sur tous ces projets de loi », a déclaré Joshi.

की गरिमा बनाए रखने के लिए सरकार को मजबूरी में निलंबन का यह प्रस्ताव सदन के सामने रखना पड़ा।

ये 12 अभी भी अपने दुर्व्यवहार के लिए सभापति माफी मांग लें, तो सरकार भी उनके प्रस्ताव पर खुले दिल से सकारात्मक रूप से करने को है।#WinterSession pic.twitter.com/JszBgbNCOI – Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) 30 novembre 2021

Le ministre de l’Union Piyush Goyal a déclaré aujourd’hui que le genre d’indiscipline dont la maison a été témoin lors de la dernière session de la mousson n’avait jamais été vu auparavant. « Un député de l’opposition a tenté de vandaliser un écran LED, peu de députés ont attaqué des femmes marshals. Il était important de prendre des mesures pour maintenir la dignité de la Chambre », a déclaré Goyal aujourd’hui.

Selon certaines informations, huit chefs de partis d’opposition dirigés par Mallikarjun Kharge ont rencontré le président du Rajya Sabha, M Venkaiah Naidu, plus tôt dans la journée, lui demandant de reconsidérer la suspension de 12 députés. Les députés de l’opposition ont organisé un débrayage de Lok Sabha et Rajya Sabha après que Naidu a rejeté la proposition de révocation. « Nous avons boycotté la procédure de Lok Sabha pour le jour restant pour protester contre la suspension de 12 députés du Rajya Sabha », a déclaré le chef du Congrès, KC Venugopal.

