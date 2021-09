Des expériences numériques pour transformer les paiements numériques en Inde

Bien que les consommateurs et les entreprises soient de plus en plus sensibilisés aux avantages et à la facilité d’utilisation des paiements numériques au cours de l’année dernière, l’argent liquide continue de dominer.

Par Gurbans Chatwal, responsable, Innovation et services horizontaux Fiserv

Le COVID-19 a été un perturbateur majeur. En plus de donner une impulsion aux paiements numériques en Inde, cela a également jeté les bases de certaines tendances directrices. Le besoin pressant d’effectuer des transactions sans contact a fait que ces capacités sont devenues un service essentiel par opposition à une technologie de style de vie pour l’Indien urbain. Cependant, le débat sur le « cashless versus less-cash » persiste. L’industrie est à un point d’inflexion où les membres de l’écosystème des paiements doivent repenser les priorités à court terme et se concentrer sur les principes directeurs qui marqueront la transition.

Le numérique est à la mode, mais le cash est toujours roi

Bien que les consommateurs et les entreprises soient de plus en plus sensibilisés aux avantages et à la facilité d’utilisation des paiements numériques au cours de l’année dernière, l’argent liquide continue de dominer. Représentant environ 90 pour cent des transactions de l’Inde, c’est toujours le mode de paiement préféré pour les transactions en Inde rurale et semi-urbaine. Alors que des facteurs tels que l’acceptation universelle, la disponibilité généralisée, le sous-développement des mécanismes de paiement numérique et l’absence de coûts de transaction favorisent l’argent liquide, les changements récents dans le comportement de paiement offrent aux banques et aux Fintechs une opportunité opportune d’articuler les avantages des paiements numériques et de les pousser comme le méthode de paiement préférée. C’est aussi une opportunité de favoriser l’inclusion financière.

Une ère d’expériences de paiement « intégrées » – un moment décisif pour la finance

Avec plus de 687 millions d’internautes indiens à la fin de 2020, on estime qu’ils atteindront 1 milliard d’ici 2025. Ces consommateurs connectés sont prêts à adopter les paiements numériques, et les institutions financières (IF) peuvent encourager cela en développant les utilisateurs (marchand et client) ) des parcours qui permettent à la « finance » d’apparaître juste au moment où les utilisateurs en ont besoin. Les IF et les Fintech peuvent cibler deux objectifs commerciaux principaux grâce à la finance intégrée : (1) un potentiel de revenus accru pour les commerçants et (2) un meilleur engagement avec les utilisateurs finaux.

L’automatisation et l’intégration dans les opérations des petites entreprises, ainsi que la nécessité de permettre de meilleures expériences utilisateur, obligent à abandonner les modèles traditionnels aux plates-formes financières intégrées. Cela dit, les IF sont confrontées à trois défis clés pour soutenir cette transformation :

1. Avec un nombre croissant de consommateurs qui sautent dans le train des paiements numériques, il est devenu plus essentiel d’assurer des transactions sûres et sécurisées. Une posture de sécurité faible pourrait avoir un impact négatif sur les nouveaux utilisateurs car ils craignent de perdre des informations personnelles, en particulier des données de paiement, en ligne. Les IF et les plateformes de paiement doivent veiller à ce que l’innovation technologique et des systèmes de sécurité robustes se développent simultanément pour protéger efficacement les données des consommateurs.

2. Un passage à un modèle de « FS en tant que service » plus distribué parmi les fournisseurs verticaux de logiciel en tant que service (SaaS) est nécessaire si les IF doivent rester compétitives dans un environnement financier intégré. Sans ce changement, les IF pourraient être totalement désintermédiées par des tiers, perdant l’accès aux clients et la capacité d’influencer la vente croisée de produits, ce qui est un important moteur de profit.

3. Les clients déterminent l’expérience utilisateur et le choix des canaux de paiement, mais les IF ont souvent du mal à garantir une marque et une expérience utilisateur cohérentes dans une plate-forme financière intégrée qu’elles ne possèdent pas ou ne contrôlent pas entièrement.

La valeur n’est désormais pas créée dans le code ou l’architecture technologique, y compris les plates-formes monolithiques ou même les composants open source, mais à travers un « réseau » dans lequel l’IF ne sera pas en contact direct avec le client final. Cela permettra dans les 3 à 5 prochaines années de banaliser davantage de services commerciaux via des modèles open source.

Tendances changeantes pendant Covid-19: les paiements numériques montent en flèche sur les vagues de Corona

Le monde de la technologie « ouverte » au service des expériences intégrées

C’est l’ère des services bancaires mobiles qui a exposé le fardeau du front office dans les entreprises de services financiers et a mis le potentiel des API au premier plan. Il existe déjà un écosystème d’innovation technologique et de produits et services qui peut stimuler la finance intégrée en :

1. Créer un écosystème ouvert pour la collaboration où l’open source peut prospérer

2. Libérer l’IP piégée dans les grands systèmes monolithiques grâce aux bibliothèques open source natives du cloud

3. Tirer parti de l’apprentissage automatique pour créer des modèles de notation de crédit alternatifs afin de permettre un accès plus facile au capital pour les petites entreprises

4. Tirer parti de l’analyse numérique pour prédire le comportement des utilisateurs et hyper-personnaliser les services et produits

5. Présentation d’options de paiement, par exemple, versements échelonnés, achat immédiat, paiement ultérieur (BNPL), etc. pour les utilisateurs finaux

6. Implémentation d’interfaces interactives, telles que des robots de chat, vocaux et vidéo

Le paysage technologique actuel a le potentiel de propulser la demande croissante d’expériences en libre-service en temps réel. L’intelligence artificielle (IA) ne générera pas seulement des informations pour les commerçants, elle créera également des choix pertinents pour les utilisateurs finaux. Dans l’écosystème ouvert, nous verrons la liberté de choix sur deux piliers : (1) la pile technologique et (2) les services commerciaux standardisés et basés sur des API.

Dans la quête du pays pour une économie moins monétaire, les Fintechs et les IF en Inde utilisent la technologie pour aider à apporter des solutions sur mesure pour résoudre les problèmes uniques des entreprises et des individus avec des capacités de paiement numérique de plus en plus intégrées dans les expériences numériques quotidiennes. Bien que cela contribuera à combler le fossé en matière d’inclusion financière, l’accélération de l’innovation est vitale pour bancariser les personnes non bancarisées et sous-bancarisées.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.