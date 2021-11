Des experts avertissent que le métaverse de Facebook pose des « dangers terrifiants »

Le métaverse de Facebook présente des « dangers terrifiants » et doit être surveillé, selon un expert.

Le monde virtuel immersif a récemment été révélé comme l’une des principales priorités du PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, mais les critiques sont sceptiques quant à sa qualité.

Le Dr David Reid, professeur d’IA et d’informatique spatiale à l’Université de Liverpool Hope, pense que cela changera nos vies tout comme Internet.

Il est également très inquiet des dangers potentiels.

Il a déclaré: « Le métavers a d’énormes implications – il présente des avantages fantastiques et des dangers terrifiants. »

« Et nous avons besoin d’un système très robuste en place pour contrôler le métaverse. »

« Nous en sommes clairement aux tout premiers stades, mais nous devons commencer à parler de ces problèmes maintenant avant de nous engager sur une voie que nous ne pouvons pas quitter. C’est crucial pour l’avenir.

Le professeur Reid s’inquiète de la grande quantité de données qui pourraient être collectées à partir du métaverse et qui le contrôle.

Il craint également que les avatars soient piratés et que vous finissiez par interagir avec des cybercriminels plutôt qu’avec des personnes que vous connaissez et en qui vous avez confiance.

Reid a expliqué : « Le but ultime du métavers n’est pas seulement la réalité virtuelle ou la réalité augmentée, c’est la réalité mixte (MR). C’est un mélange du numérique et du monde réel. En fin de compte, ce mélange peut être si bon et si omniprésent que le virtuel et le réel deviennent indiscernables. «

« Et le marché pour cela est gigantesque. Celui qui le contrôle aura fondamentalement le contrôle sur toute votre réalité. «

« De nombreux systèmes prototypes d’IRM actuels sont dotés d’une technologie de suivi du visage, des yeux, du corps et des mains. La plupart ont des caméras sophistiquées. Certains intègrent même la technologie de l’électroencéphalogramme (EEG) afin de capter les schémas des ondes cérébrales. En d’autres termes, tout ce que vous dites, manipulez, regardez ou même pensez peut être surveillé en IRM.

« Les données que cela générera seront vastes… et extrêmement précieuses. »

« Et c’est pourquoi nous avons besoin d’un système en place pour le contrôler. Aucune entreprise ne devrait jamais exercer de contrôle – c’est tout simplement trop important pour que cela se produise.

Il suggère que le métavers devrait être un effort de collaboration avec un ensemble standard que tout le monde doit suivre.

Reid ne pense pas que le métaverse soit tout mauvais cependant.

Il pense que davantage d’opportunités d’emploi pourraient être créées parce que les gens pourraient travailler dans différentes villes, mais tous se retrouveraient virtuellement dans le métaverse.

Qu’est-ce que le métaverse ?

La définition du métaverse dépend vraiment de la façon dont vous demandez.

Selon le dictionnaire, c’est : « Un monde virtuel en 3D, en particulier dans un jeu de rôle en ligne.

Le patron du milliardaire de Facebook, Mark Zuckerberg, l’a appelé « la prochaine version d’Internet ».

Il a déclaré : « Il ne s’agit pas de passer plus de temps sur les écrans. Il s’agit de rendre le temps que nous passons déjà meilleur.

Facebook a même rebaptisé l’opération de sa société mère en Meta, dans le cadre de son engagement envers le métaverse.

S’adressant à des journalistes dont The Sun, Andrew Bosworth, le patron de la réalité virtuelle de Meta, a déclaré : « Le métaverse est un ensemble d’espaces virtuels en 3D où vous pouvez partager des expériences immersives les uns avec les autres lorsque vous ne pouvez pas être ensemble.

« Qu’est-ce qui vient après Internet ? Au lieu de regarder un écran, vous participez aux expériences.

« Vous n’avez pas besoin d’en faire l’expérience en réalité virtuelle. La plupart des gens en feront d’abord l’expérience sur des écrans qu’ils possèdent déjà.

Si vous pensez que tout cela semble très large, vous avez raison. Il est.

L’idée approximative est qu’il s’agit d’un Internet, mais immersif – vous vivez donc à l’intérieur et interagissez avec lui.

Le métaverse proposera de nombreuses expériences, notamment des jeux, des réseaux sociaux, des vidéos, des achats, de la santé et du fitness, etc.

Il existe déjà sous certaines formes maintenant – avec Oculus VR de Facebook et des jeux comme Fortnite, Roblox et Minecraft.

Mais ce n’est pas énorme en termes d’échelle.

Zuckerberg pense que le vrai métavers sera prêt dans la décennie.

Des aspects existent déjà maintenant, et nous verrons des sauts significatifs dans les prochaines années.

Le géant de la technologie Meta (anciennement Facebook) a déjà investi des milliards de dollars dans la construction du « métaverse » – et s’est récemment engagé à embaucher 10 000 personnes supplémentaires pour travailler sur le projet.

