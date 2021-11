Des experts comparent Pogba à la plus grosse erreur de transfert de Ferguson à Man Utd

Micah Richards et Alan Shearer ont évalué pourquoi cela n’a pas fonctionné pour Paul Pogba à Manchester United, et ont comparé son sort indifférent à celui de l’un des flops les plus en vue de Sir Alex Ferguson.

Pogba est revenu à Old Trafford en grande pompe en 2016. Ses frais de transfert de 89,3 millions de livres sterling ont battu le record du club, et le Français devait devenir l’un des milieux de terrain les plus élitistes du football mondial à Old Trafford.

Les choses ne se sont jamais vraiment déroulées de cette façon, et cinq ans plus tard, Pogba semble destiné à partir dans les fenêtres à venir.

Pogba a montré des éclairs de ses talents mercuriels pour United. Cependant, atteindre un niveau de cohérence que possède la véritable élite lui a échappé.

Sa situation ressemble à celle d’un autre milieu de terrain arrivé pour beaucoup d’argent à l’époque de Ferguson.

Juan Sebastian Veron a signé avec la Lazio pour 28 millions de livres sterling en 2001. United comptait alors un milieu de terrain central composé de Paul Scholes, Roy Keane et Nicky Butt. La démonstration de foi de Ferguson à l’époque, croyant qu’il pouvait pénétrer dans ce milieu de terrain, montrait à quel point l’Argentin était considéré.

Mais comme Pogba, Veron n’a joué que par à-coups, et les anciennes stars anglaises Shearer et Richards ont établi une comparaison entre les deux.

« Je me souviens juste de lui [Veron] étant un feu de paille », a déclaré Richards au podcast Match of the Day Top 10 (via le Sun). « Avant qu’il ne vienne à Man United, vous vous attendiez à de grandes choses.

« Il est comme Pogba, Pogba est resté plus longtemps mais quand vous regardez Pogba, vous voulez qu’il fasse quelque chose de brillant à chaque fois et la même chose avec Veron aussi vous vouliez qu’il marque un but de 40 yards ou [make a] passe de 60 verges.

«C’était juste un peu rapide pour lui. Il voulait ralentir un peu le tempo. C’est ce que je ne comprends pas, les gens me demandent toujours, pourquoi n’est-ce pas toujours arrivé ?

«Vous avez cette capacité, il a travaillé dur, c’est la constance. Sa capacité était hors de l’échelle, n’est-ce pas, c’est une chose que je me suis demandée. Au dire de tous, il a travaillé très dur, c’était un bon garçon, ça n’a tout simplement pas fonctionné.

Shearer a souscrit à l’évaluation de Richards, ajoutant : « Je suis tout à fait d’accord avec la comparaison de Pogba.

« Je pense que tout le monde a regardé Veron et s’est dit » wow, quel joueur « , 28 millions de livres sterling, ce qui représentait beaucoup d’argent à l’époque et tout le monde s’attendait à cela de lui chaque semaine. En termes de capacités, c’était là-dedans.

Défenseur et starlette, impressionnant duo de Serie A – comment Liverpool pourrait s’en sortir en janvier

Le directeur de Roma s’exprime sur le déménagement de Man Utd

Pendant ce temps, Tiago Pinto a suggéré que la Roma s’efforcerait de trouver les « bonnes solutions » lorsqu’on l’interroge directement sur sa poursuite de l’arrière latéral de Manchester United Diogo Dalot.

La Roma a été liée à l’arrivée de l’arrière droit portugais en Serie A. La possibilité d’un accord de prêt assorti de frais de 1,5 million d’euros a été évoquée. Cela conduirait alors à une option estivale d’une valeur de 15 millions d’euros, selon la publication italienne Corriere dello Sport.

Cependant, la Gazzetta Dello Sport a alors suggéré la la structure de l’accord était un point d’achoppement. Il est entendu que les Roms préfèrent une option d’achat. United, selon le journal italien, souhaiterait une obligation d’achat. De plus, les Roms ne sont pas non plus enthousiasmés par le chiffre final de 15 millions d’euros.

Maintenant, le réalisateur rom Tiago Pinto a eu son mot à dire sur leur poursuite de Dalot. Interrogé spécifiquement sur les rumeurs les liant à la fois à Dalot et à Denis Zakaria, Pinto a tenté de garder ses cartes près de sa poitrine, tout en laissant entendre qu’ils travailleraient néanmoins pour trouver une percée.

« Je n’aime pas parler des joueurs d’autres clubs. Je n’aime pas parler publiquement de stratégies de transfert », a déclaré Pinto à Sky Italia (via Sport Witness). Sur le marché, nous ne pouvons pas créer de grandes attentes pour janvier car nous savons tous à quoi ressemble le marché de janvier. «

« Mais nous sommes convaincus que tous ensemble, propriétaires, scouts, Mourinho, Tiago Pinto, comme nous l’avons fait cet été, nous trouverons les bonnes solutions pour maintenir l’approche durable dont nous avons parlé. Mais en même temps, améliorer l’équipe ainsi que les partants, Mourinho et moi, nous voulons. »

LIRE LA SUITE: Newcastle « va » déménager pour la star de Man Utd après que des initiés aient révélé les intentions de Solskjaer