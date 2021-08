Des experts de Pompéi époustouflés par la découverte étonnante des «restes les mieux préservés jamais trouvés» | Sciences | Nouvelles

in

Les archéologues ont trouvé le squelette partiellement momifié d’un ancien esclave dans une tombe de la nécropole de Porta Sarno, avec ses cheveux et une oreille remarquablement bien préservés. On pense que le squelette est celui de Marcus Venerius Secundio, qui était chargé de monter des représentations théâtrales. On pense que la tombe date des décennies avant la destruction de Pompéi par l’éruption du Vésuve en 79 après JC.

Il a été surnommé “l’un des squelettes les mieux conservés jamais trouvés dans la ville antique”.

L’équipe du parc archéologique de Pompéi a déclaré que la découverte jette un nouvel éclairage sur la vie culturelle de la ville avant sa destruction, présentant des preuves de l’utilisation active de la langue grecque aux côtés du latin.

Ils pensent que son travail consistait à organiser des spectacles en grec plutôt qu’en latin, ce qui a pris les chercheurs par surprise.

Ils croient que Secundio était un ancien esclave qui est devenu le gardien du temple de Vénus après avoir été libéré de la servitude.

Après avoir été libéré de l’esclavage, il a rejoint les rangs des Augustales, un collège de prêtres qui étaient en charge d’une forme de culte de l’empereur.

Le réalisateur Gabriel Zuchtriegel a déclaré : “Ces représentations en grec ont été organisées témoignent du climat culturel vivant et ouvert qui caractérisait l’ancienne Pompéi.”

Les chercheurs ont travaillé pour en savoir plus sur l’homme dans la tombe, notamment à travers des inscriptions et d’autres documents d’archives.

Les travaux de découverte du tombeau, en collaboration avec l’Université européenne de Valence, ont révélé qu’il date des dernières décennies de la ville avant sa destruction.

Le ministre italien de la Culture, Dario Franceschini, a déclaré: “Pompéi ne cesse d’étonner et a confirmé sa place dans une histoire de rédemption.”

Lorsque le mont Vésuve est entré en éruption au premier siècle, il a libéré 100 000 fois plus d’énergie thermique que les bombardements nucléaires d’Hiroshima et de Nagasaki.

Au moins 1 000 personnes sont mortes dans l’éruption, mais le nombre exact est inconnu.

Le Vésuve est entré en éruption à plusieurs reprises depuis, la dernière remontant à 1944.

Aujourd’hui, il est considéré comme l’un des volcans les plus dangereux au monde en raison de la population de trois millions de personnes vivant à proximité.