Des experts égyptiens découvrent les vestiges du temple du pharaon vieux de 2 400 ans avec d’étranges inscriptions | Sciences | Nouvelles

La découverte a été faite par une équipe d’experts égyptiens et allemands sur le site archéologique de Matariya à Héliopolis. Dans les temps anciens, Mataraya faisait partie de l’ancienne Héliopolis, la capitale de la Basse-Égypte et un centre religieux majeur. Les blocs et fragments sont faits de basalte et appartiendraient aux façades ouest et nord du temple du roi Nectanebo I.

L’équipe pense qu’ils ont peut-être également formé une extension nord qui reliait le sanctuaire à l’axe principal de l’enceinte du dieu solaire, Amon-Ra.

Ayman Ashmawy, du Conseil suprême des antiquités d’Égypte, a déclaré que les hiéroglyphes inscrits dans les blocs font référence aux 13e et 14e années du règne de Nectanebo (environ 367-366 av.

Il a déclaré à Ahram Online : plusieurs blocs étaient également inachevés et aucun autre travail de décoration ne semble avoir été commandé après la mort de Nectanebo I en 363 avant notre ère> »

Il a ajouté que d’autres éléments architecturaux attestent des projets de construction de Ramsès II (1279-1213), Merenptah (1213-1201 avant JC) et Apriès (589-570 avant JC).

L’équipe a également découvert une statue de babouin, un piédestal et une partie d’un obélisque en quartzite datant du règne du pharaon du Moyen Empire Osorkon (925-890 av.

Un sanctuaire dédié au dieu Shu et à la déesse Tefnout commandé par le roi Psamtik II, qui régna de 595 à 589 av.

La découverte la plus ancienne était une table d’offrandes pour le pharaon Thoutmosis III du XVe siècle av.

La trentième dynastie était la dernière avant que l’empire ne tombe sous le contrôle des Perses jusqu’à ce qu’il soit rattrapé par Alexandre le Grand en 332 av.

LIRE LA SUITE: Macron «déconnecté de la réalité» alors qu’il snobe l’UE et lance un projet pour contrer la Russie

Nectanebo est mort au cours de sa 19e année en tant que souverain. Sa tombe, son sarcophage et sa momie n’ont jamais été retrouvés.

Vers la fin de son règne, il rétablit la pratique longtemps perdue de la co-régence, associant son fils Téos au trône.

Cependant, peu de temps après l’accession de Teos, son frère Tjahapimu l’a trahi et a réussi à mettre son propre fils Nakhthorheb sur le trône.

Il est devenu le troisième et dernier souverain de la trentième dynastie d’Égypte ainsi que le dernier souverain indigène de l’Égypte ancienne.