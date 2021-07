Des experts en crypto-monnaie en demande alors que les pays lancent des monnaies numériques – Crypto new media

in

En annonçant le lancement de sa propre monnaie numérique au monde, La Chine a été pionnière cette tendance à l’échelle mondiale. En fait, les États-Unis et l’Europe envisagent également de lancer respectivement des dollars et des euros virtuels.

Il ne fait donc aucun doute que les autorités monétaires du monde entier se précipitent pour concevoir des monnaies numériques, bien qu’une question demeure, et c’est la question que se posent de nombreux analystes : qui est capable de le faire ?

En appliquant la même logique que la NASA lorsqu’elle est piratée, la tendance est d’embaucher les pirates pour résoudre le problème. Certains des premiers gouvernements à passer au numérique ont en fait trouvé une réponse chez les passionnés de crypto-monnaie.

Pour ces « rebelles », unis contre les approches traditionnelles de la finance, la tendance numérique peut représenter une opportunité extraordinaire de créer de l’argent virtuel pour toute une nation.

Un exemple est certainement celui du consultant cryptographique israélien Barak Ben-Ezer, qui est parti pour le Iles Marshall en 2018 pour proposer à l’archipel de l’océan Pacifique l’adoption d’une monnaie nationale, qu’il a conçue en ressemblant au bitcoin.

Le gouvernement a rapidement confié à Ben-Ezer des responsabilités plus généralement réservées aux trésoriers et aux législateurs, et en quelques mois, l’ensemble du parlement des Îles Marshall a adopté à une écrasante majorité une loi adoptant sa création – appelée SOV – comme monnaie légale, une étape cruciale vers sa délivrance effective.

Demande de stratégies sur la façon de créer une monnaie numérique a été suralimenté par les signaux de la Chine, qui pourraient être sur le point de lancer une version numérique du yuan : sans surprise, Pékin a déclaré vendredi que son e-CNY avait déjà été testé dans plus de 70 millions de transactions d’une valeur de plus de 5 milliards de dollars.

Même les grandes banques centrales ont souvent des équipes modélisant des scénarios de numérisation, bien que beaucoup se tournent plus discrètement vers ingénieurs ayant une expérience dans les crypto-monnaies et la blockchain.

Même la Réserve fédérale américaine a travaillé avec plusieurs experts, au Massachusetts Institute of Technology, pour créer un éventuel dollar numérique qui pourrait être largement utilisé dans quelques années.

Auteur

Giuseppe Pascarella est analyste financier et fondateur et PDG de PascaProfit Group, l’une des principales sociétés italiennes et européennes dans le domaine de l’analyse.

Souvent invité à des rendez-vous importants avec des personnalités telles que Christine Lagarde (numéro 1 de la BCE) et Ursula Burns (ancienne conseillère d’Obama), il est également actif dans la promotion de la littératie financière en Italie grâce à ses livres « Battere il Benchmark » (« Beating the Benchmark ») et « Dove metto i miei soldi » (« Où mettre mon argent »).