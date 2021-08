Des experts en soins de santé donnent un coup d’œil à la vidéo d’un agent en « surdosage » de fentanyl ⋆ 10z viral

in

* Des experts en soins de santé jettent un œil sur une vidéo récente montrant un flic débutant qui aurait fait une surdose de fentanyl.

Nous avons précédemment signalé que les images troublantes avaient été publiées par le département du shérif du comté de San Diego. Le clip montre l’overdose d’une recrue lors de l’examen du Fentanyl synthétique.

Tel que rapporté par Complex, les images de la caméra corporelle ont été capturées le 3 juillet et montrent l’adjoint David Faivae dans un parking, testant une substance blanche que l’on croit être du fentanyl ou de la cocaïne. Corporel Grue Scott est entendu avertir Faiivae d’être prudent lors de la manipulation de la substance.

“C’est pas une blague, mec,” dit-il. “C’est super dangereux.”

Quelques instants plus tard, Faiivae s’effondre sur le trottoir. Regardez le clip ci-dessous.

« J’ai couru vers lui. Je l’ai attrapé. Il était OD », a déclaré Crane dans une vidéo PSA sur les dangers du fentanyl. “Je suis allé dans ma malle, j’ai attrapé le Narcan.”

L’adjoint a survécu à l’incident, mais maintenant les vérificateurs des faits ne l’acceptent pas.

“Vous ne pouvez pas faire de surdose simplement en touchant du fentanyl ou un autre opioïde et vous ne pouvez pas faire de surdose simplement en étant à proximité”, a déclaré à . le Dr Ryan Marino, directeur médical de la toxicologie et de la toxicomanie aux hôpitaux universitaires de Cleveland. “Il ne va pas entrer dans l’air et provoquer une overdose à qui que ce soit.”

Comme on le voit dans le clip, le député ne semble pas consommer la substance.

“Vous ne pouvez pas surdoser par contact accidentel”, a ajouté le Dr Marino. “Les gens font une overdose accidentellement, mais ce sont des gens qui consomment de la drogue et qui ne s’attendent pas à du fentanyl ou du carfentanil, ou quelque chose comme ça, ou des gens qui reçoivent une dose inconnue parce qu’ils achètent de la drogue dans la rue, alors faites une overdose de cette façon. ”

Kassandra Frédérique, directeur exécutif de la Drug Policy Alliance, a noté que la vidéo “crée simplement plus de peur et de panique irrationnelle qui alimente de nouvelles réponses punitives à la crise des surdoses, au lieu de l’approche de santé publique dont nous avons besoin”, selon l’Associated Press.

« Il n’y a aucune chance que cela ait été causé par une exposition au fentanyl, dans ce cas. … Vous auriez besoin d’être dans une pièce où beaucoup de poudre était constamment dans l’air pendant des heures afin de commencer à en ingérer suffisamment pour ressentir ces symptômes », a déclaré à KGTV Leo Beletsky, professeur à la faculté de médecine de l’UC San Diego. .

Shérif du comté de San Diego Bill Gore a clairement indiqué qu’il avait déterminé que l’adjoint avait fait une overdose, et non un médecin.

« J’ai vu la vidéo. Tous ceux qui ont vu la vidéo l’ont vu se gripper, descendre, tomber sur la tête. Les médicaments testés pour le fentanyl. C’était des signes classiques d’overdose de fentanyl – c’est pourquoi nous l’avons appelé ainsi », a-t-il déclaré cette semaine, selon le San Diego Union-Tribune. « Si nous avons été mal informés, qu’il en soit ainsi. Nous essayons de corriger [it]. ”

Le service de police a publié les images dans l’espoir de sensibiliser aux dangers du fentanyl. La drogue est 50 fois plus puissante que l’héroïne.