Des experts exhortent la société à réutiliser le cheval pour le transport

28/12/2021

La réutilisation du cheval pour le transport et les déplacements est une question qui avait déjà été discutée dans certains cercles. Désormais, les médias nationaux ont donné de vraies nouvelles en interviewant divers experts de ce monde. Selon ces autorités en élevage équin, la réutilisation des chevaux permettrait de réduire de 25 % l’impact des gaz à effet de serre. Cependant, le sacrifice pour le peuple serait grand, puisqu’un cheval peut parcourir 25 kilomètres à une allure en une journée de 6 ou 8 heures. Très peu.

Alors que les prix de l’électricité et du carburant augmentent, la société cherche des alternatives pour pouvoir se déplacer d’un endroit à un autre. Les voitures électriques, chaque fois plus avantageuses, ont des prix prohibitifs pour les classes populaires et moyennes. Malgré cela, il y a un petit cercle, un petit groupe en fait, qui veut revenir aux anciennes façons de se déplacer.

Quand j’ai écrit sur la création d’un régiment de cuirassiers, tout n’était que rire. Qui rit maintenant? https://t.co/e4cD8V2E8b pic.twitter.com/6SVmQxrkgp – Antoni Gumbau, #Histocast Squire 🌓🇲🇹🤺 (@LordCirencester) 27 décembre 2021

La fille de @Arcdelahistori dans la prochaine réunion que nous faisons. https://t.co/ACHl6m6hPO pic.twitter.com/3t8ryDeDFP – Ismael L. Domínguez 🎄 (@Ismael_Historia) 27 décembre 2021

Le cheval a cessé d’être utilisé tout au long du XXe siècle, d’abord dans la sphère militaire puis dans la sphère civile. La Grande Guerre et la Seconde Guerre mondiale ont déterminé sa fin en tant qu’animal de guerre. La motorisation et la production de masse de véhicules ont fait de même dans la société civile. C’est une idée qui, nous supposons, aura peu de réception. Dans le monde rural, un cheval peut être gardé facilement, au moins en termes d’alimentation. Mais dans le monde urbain, c’est pratiquement impossible.