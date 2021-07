Des experts expliquent pourquoi détester les maths n’a rien à voir avec un manque de capacités | Royaume-Uni | Nouvelles

Cet article contient des liens d’affiliation, nous pouvons recevoir une commission sur les ventes que nous en générons. Apprendre encore plus

Mentionnez le mot maths et beaucoup de gens gémiront automatiquement, tout en étouffant l’envie de crier « c’est ennuyeux ». C’est sans aucun doute une réaction instinctive pour ceux qui sont encore hantés par le souvenir d’être assis en double math à l’école, les yeux vitreux, tandis que la voix monotone de l’enseignant insiste sur le fait que la trigonométrie est nécessaire dans la vie de tous les jours.

Peu importe votre âge, l’expérience négative d’un cours de mathématiques persiste. Cela a également potentiellement un impact sur votre propre estime de soi ainsi que sur celle de vos enfants, mais pourquoi tant d’entre nous continuent-ils à avoir une si grave aversion pour le sujet des années plus tard ?

“Nous construisons notre identité personnelle avec les expériences que nous avons”, explique le Dr Lee Randall, psychologue scolaire et codirecteur d’EdPsychEd.

“Si nous avons des expériences négatives, où nous pensons que nous sommes mauvais en mathématiques chaque fois que cela est mentionné, ces souvenirs de nous sentir stupides, ou pas très bons, ou ennuyés, commencent à refaire surface.

“Cela peut rendre les adultes très négatifs et dire des choses négatives sur les mathématiques, ce qui déteint ensuite sur les enfants.”

Dr Lee Randall (EdPsyched)

Bien sûr, notre perception des mathématiques est directement liée à la façon dont nous les avons enseignées dans nos années de formation, et pour beaucoup de gens, le problème réside dans le fait que cela semble en grande partie inutile et hors de propos.

“Avec l’anglais et la lecture et l’écriture, on comprend immédiatement pourquoi c’est utile”, a ajouté le Dr Randall. “Nous nous parlons tous, il y a des panneaux partout, on nous raconte des histoires et les enfants veulent se lire des histoires. Cela signifie qu’il existe de nombreux crochets pour l’alphabétisation, et il est assez simple de le rendre intéressant et engageant pour les enfants.

“Je pense que nous devons travailler un peu plus en ce qui concerne les mathématiques. Cela devrait être intéressant et engageant, mais je pense que nous nous perdons avec cela dans l’éducation.

«Je pense que nous faisons beaucoup de choses assez concrètes lorsque les enfants sont très petits, puis nous passons assez rapidement à être assez abstraits. Nous disons également aux enfants que vous devez apprendre ce calcul ou cette formule et comment le faire, mais pas pourquoi. »

Il pense également que les mathématiques doivent être ancrées dans le monde réel et montrer à quel point elles sont pertinentes pour les enfants et les choses qui les intéressent.

Ne comptez pas sur votre cerveau de maths alors que vous pourriez avoir un expert GRATUIT pendant 7 jours

Maths-Whizz est un professeur de mathématiques virtuel super intelligent qui propose des jeux, des leçons et des exercices interactifs pour les enfants de 5 à 13 ans.

Pour voir à quel point il est bon de transformer l’apprentissage à domicile pour les parents, nous avons négocié un prix exclusif de 20 % pour le rendre à 15,99 £ pour le premier mois.

Voyez si vous l’aimez d’abord et inscrivez-vous à un essai gratuit de 7 jours sans engagement en cliquant ici. Si vous souhaitez vous inscrire pour un mois à la fois ou même un an, vous pouvez le faire ici mais n’oubliez pas d’utiliser le code promo “MATHS20”.

——————–

« Je veux dire plus que ce que cela signifie au supermarché lorsque vous comptez la monnaie. Les enfants doivent savoir comment les mathématiques jouent un rôle dans le codage des jeux informatiques, des fusées vers la lune et de l’analyse du football, afin qu’ils puissent les voir comme une voie potentielle vers les industries.

“Cela fournit une forme de motivation, ce qui est extrêmement important dans l’apprentissage. Lorsque vous êtes motivé, vous êtes plus susceptible de persévérer lorsque les choses ne vont pas bien ou sont difficiles, et vous ferez un effort supplémentaire pour continuer à apprendre . “

Comme il le souligne, « les choses sont dures jusqu’au point où elles ne le sont pas, puis les enfants s’envolent et s’envolent ».

« Cela se produit moins en maths, qui est très basé sur des prérequis. Cela signifie que les enfants peuvent être laissés pour compte à mesure que les mathématiques deviennent plus abstraites et plus complexes, donc à la septième année, vous obtenez des groupes d’enfants dans l’ensemble inférieur qui détestent les mathématiques. Ce dont nous avons besoin, c’est d’une concentration très importante sur les compétences de base lorsque les enfants sont jeunes pour s’assurer qu’elles sont solides et que tout le reste devient alors plus facile.

L’éducateur Leon Hady, fondateur de Guide Education, est d’accord.

Leon Hady a transformé une école défaillante en Ofsted “Exceptionnel”

« Lorsque les élèves ont des lacunes dans leur compréhension, l’acquisition d’informations plus récentes peut souvent conduire à une surcharge ou à une « surcharge cognitive », car les élèves doivent d’abord avoir une solide compréhension des bases, puis avoir de nouveaux concepts lentement et soigneusement décomposés et construits sur ceux-ci. ,’ il dit.

« De plus, la pression de fournir la bonne réponse en classe lorsqu’on est sollicité ou d’obtenir un bon score à un test peut supplanter le désir de comprendre, car les enjeux sont trop importants. En fin de compte, la solution de facilité est de dire : « Je ne suis tout simplement pas douée pour ça. »

L’un des principaux facteurs qui influent sur ce que les enfants et les adolescents pensent des mathématiques est ce qu’ils pensent de leurs propres capacités mathématiques.

“Un enfant ou un adolescent qui croit à tort qu’il” ne peut tout simplement pas faire de maths “ou a l’impression qu’il n’est pas très bon en maths aura inévitablement des sentiments négatifs envers le sujet lorsqu’on lui demandera de s’y engager”, note Hady qui, à 31 ans, a transformé une école défaillante du centre-ville en Ofsted “exceptionnelle”.

« Souvent, une autre conséquence de cette fausse croyance est que les étudiants sont alors moins susceptibles de demander de l’aide là où ils en ont besoin, car la peur de se sentir humilié par leur manque de compréhension conduit souvent les étudiants à choisir simplement de se désengager du sujet. »

Bien sûr, la responsabilité ne repose pas uniquement sur les pieds de l’enseignant.

Les parents et les tuteurs, en particulier ceux qui gardent des souvenirs négatifs du cours de mathématiques, ont leur rôle à jouer dans la promotion de l’enthousiasme pour le sujet.

« Quand nous grandissons, nos parents sont nos principaux modèles sur la façon d’être un adulte, et souvent les gens disent des choses ou utilisent un commentaire sans surveillance autour de leurs enfants et ne réalisent pas à quel point ils captent », explique Randall .

“Dans ce cas, cela peut être ‘Oh, j’étais affreux en maths’, ou ‘Les maths, c’est très dur’ ou ‘très ennuyeux’, et ces messages s’imprègnent.

« D’un autre côté, les enfants qui entendent constamment parler de mathématiques sous un jour positif ont une perception plus positive des mathématiques et donc une perception plus positive de leur capacité à s’améliorer et à réussir en mathématiques.

Soyez donc conscient de ce que vous dites et de ce que vos enfants entendent, « ce qui est un bon conseil général », ajoute-t-il.

« Inversez le récit pour le garder positif. Dites quelque chose comme : « J’aurais pu être très bon en maths ; le problème était qu’on ne m’avait pas très bien enseigné » ou « J’avais une vision négative et je me rends compte que je suis meilleur que je ne le pensais, mais je n’ai pas fait d’efforts » et renforcent l’idée que non peu importe où vous commencez, vous pouvez vous améliorer si vous continuez.