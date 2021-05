Des experts expliquent pourquoi nous aimons la “ créativité extrême ” ⋆ .

Jetez une théière entièrement fonctionnelle en moins d’une minute. Fabriquez un objet de salle de bain géant en fondant et en sculptant du verre. Construisez un pont entièrement en Lego qui peut supporter jusqu’à mille livres.

Tels sont les défis auxquels les concurrents peuvent être confrontés dans «The Great Pottery Throw Down» de HBO Max, «Blown Away» de Netflix et «Lego Masters» de Fox, respectivement – trois titres qui font partie d’un sous-genre de télé-réalité en plein essor qui met en lumière le plus spécialisé des compétences de conception. Ces émissions reprennent la structure d’élimination épisodique de séries de compétition établies de longue date et la remplissent de personnes expérimentées dans les domaines créatifs les plus niches.

Aimez-vous les arts et l’artisanat? Mettez sur “Making It” de NBC. Envie de regarder les bijoutiers au travail? Branchez-vous sur «All That Glitters» de BBC Two. Aucune délimitation n’est trop détaillée: «Full Bloom» de HBO Max se concentre davantage sur la composition florale que «The Big Flower Fight» de Netflix, qui concerne davantage les installations florales, et «Clipped» de Discovery +, qui est tout au sujet de topiaire. Même les enfants et les adolescents sont de dignes concurrents, grâce à «Shop Class» de Disney + et «Craftopia» de HBO Max.

Pourquoi ce genre de spectacle est-il si attrayant? Pour commencer, ils offrent un sentiment d’évasion – souvent un facteur important de divertissement réussi, jamais plus de 14 mois après le début d’une pandémie. «Les gens veulent aller au-delà des merveilleux concours de restauration et de rénovation domiciliaire pour voir ce qu’il y a d’autre», a déclaré Bob Kirsh, vice-président de la programmation et du développement de HGTV, dont le portefeuille comprend des titres comme «Clipped», qui revendique Martha Stewart comme l’un des ses juges.

“Ces émissions fonctionnent car il existe déjà une certaine familiarité de base avec le sujet, mais vous pouvez en apprendre davantage à ce sujet auprès de vrais experts et assister à ces créations vraiment magnifiques que vous ne pourriez peut-être pas voir autrement.”

Meghan Petricka travaille sur sa structure topiaire de mini-golf sur le concours Discovery + «Clipped».

(Chris Lane / HGTV)

Quelle que soit la compétence testée, le facteur «it» partagé de ces émissions est une «créativité extrême», a déclaré Jennifer O’Connell, vice-présidente exécutive, non-fiction et famille d’action réelle pour HBO Max. «C’est satisfaisant de voir quelqu’un être si habile dans quelque chose qu’il peut faire des choses aussi impressionnantes. Vous ne deviendrez peut-être pas potier après avoir regardé «The Great Pottery Throw Down», mais vous pourriez être inspiré pour explorer autre chose et en faire le vôtre.

Même si les téléspectateurs ne prennent pas littéralement un métier par la suite, «il y a eu tellement d’études qui montrent que lorsque nous, les humains, observons quelqu’un d’autre faire quelque chose, les mêmes circuits neuronaux sont activés dans notre propre cerveau, presque comme si nous le faisions réellement. nous-mêmes », a expliqué la neuropsychologue clinique et médico-légale Judy Ho. «En regardant quelqu’un d’autre se contenter de créer quelque chose d’aussi beau, on a une réelle idée de ce que cela pourrait ressentir si c’était nous qui le faisions.»

Cela est devenu encore plus vrai pendant l’incertitude généralisée de la pandémie de COVID-19. «Voir quelque chose de physique et de tangible que vous pouvez toucher et manipuler dans un produit fini, en particulier grâce à un processus qui a un début et une fin clairs, est très apaisant pour l’esprit humain, qui aspire au contrôle», a ajouté Ho.

Ces séries spécialisées n’ont rien de nouveau: le concours de forgerons de l’histoire «Forged in Fire» a été diffusé pendant huit saisons. «Face Off» de SyFy, avec des maquilleurs prothésistes, et «Ink Master» de Paramount Network, avec des tatoueurs, a duré 13 saisons (cette dernière est en train d’être relancée pour Paramount +).

Mais de plus en plus, ces émissions ressemblent plus à «The Great British Baking Show» qu’à «Top Chef», en ce sens qu’elles invitent les amateurs à pratiquer leurs passe-temps au lieu de faire appel à des experts pour booster leur carrière. «Ces concurrents n’essaient pas nécessairement de faire des profits; ils le font généralement parce qu’ils adorent vraiment ça », a déclaré O’Connell.

Les jeunes bricoleurs Ceres, Weber et Brooklyn créent des casiers élaborés sur «Craftopia» de HBO Max.

(HBO Max)

«Cela montre que, quel que soit votre métier, vous pouvez toujours trouver quelque chose qui vous permet de vous exprimer et qui vous apporte de la joie. Vous pouvez être passionné par une forme d’art ou une compétence et rivaliser à un très haut niveau. Il y a un élément vraiment ambitieux à voir des gens réels et réguliers réussir semaine après semaine. »

Il est normal que ces émissions axées sur les passe-temps adoptent une approche relativement détendue par rapport aux tournois plus féroces de la télévision. “Ce genre de spectacle n’a pas à être censé être divertissant”, a déclaré Anthony Dominici, showrunner de “Lego Masters”.

«Oui, ils sont techniquement les uns contre les autres, mais vraiment, ces personnes – qui sont toutes si différentes et d’horizons complètement différents – s’entraident également et apprennent les unes des autres en cours de route parce qu’elles se voient comme faisant partie de la même communauté de niche.

«Les gens peuvent rivaliser les uns avec les autres et ne pas se couper les uns les autres dans ce processus et au contraire se construire les uns les autres», a-t-il ajouté. «Nous pouvons tous en tirer des leçons.»

