Paul Scholes et Ian Wright ont qualifié David de Gea d' »embarrassant » pour son rôle dans le premier but d’Arsenal alors que Manchester United a enregistré une passionnante victoire 3-2 en Premier League contre les Gunners jeudi soir.

Le stoppeur espagnol est tombé au sol après avoir été soutenu par son coéquipier Fred depuis un corner d’Arsenal, Emile Smith Rowe a ensuite tiré un tir de l’extérieur de la zone qui a survolé un De Gea prostré toujours allongé sur sa ligne de but.

Les Uni les joueurs ont exhorté l’arbitre Martin Atkinson à annuler le but mais sans faute commise – et le coup de sifflet n’a été donné qu’après que le ballon a franchi la ligne – les hommes de Mikel Arteta ont pris l’avantage à Old Trafford.

De Gea, soi-disant blessé, a même couru vers Atkinson après avoir confirmé que le but serait prêt à se plaindre. Et Scholes et Wright ont tous deux estimé que la réaction du joueur, ainsi que sa décision de baisser, étaient simplement «embarrassantes».

Malgré le premier but d’Arsenal, le Les Red Devils ont finalement récupéré pour triompher 3-2 grâce en grande partie à un doublé de Cristiano Ronaldo.

S’adressant à Premier League Productions, Scholes a été interrogé sur la réaction de De Gea au premier match de Smith Rowe : « C’est embarrassant. Vous protégez votre objectif, vous faites n’importe quoi pour arrêter un objectif.

CONTROVERSE À OLD TRAFFORD ! Emile Smith Rowe marque avec David De Gea au sol blessé… ET LE BUT TENUE !

« Se détourner, ne même pas regarder, il n’y a clairement rien de mal avec lui. Il a fait lui-même.

«Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de mal à cela. De Gea devrait être là, protégeant son but à tout moment. Cela ne m’a pas l’air si mal. Le but devait tenir.

Wright choqué par les actions de De Gea

La légende des Gunners Wright a ajouté: «Quand vous voyez David de Gea après le but, il est tellement furieux qu’il sprinte après l’arbitre.

«Mon problème avec ça, c’est qu’il n’y a pas assez de problèmes sérieux avec lui pour tomber. Pour moi, c’est gênant.

« De Gea devrait se lever après cela pour essayer de le sauver, puis redescendre après s’il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. »

