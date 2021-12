Des experts juridiques affirment que Trump pourrait être inculpé pour tentative d’entrave à la certification électorale

Les spéculations se multiplient selon lesquelles Donald Trump pourrait être inculpé pour avoir tenté d’empêcher le Congrès de certifier l’élection de Joe Biden cette année alors qu’un panel de la Chambre recueille davantage de preuves sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole, selon d’anciens procureurs et d’autres experts.

Les attentes concernant d’éventuelles accusations contre Trump se sont récemment accrues grâce à une bombe pas entièrement rhétorique de la vice-présidente du comité restreint du 6 janvier, Liz Cheney, suggérant que le panel de la Chambre examine si Trump a enfreint une loi interdisant l’entrave aux « procédures officielles ».

WASHINGTON, DC – 06 JANVIER : le président Donald Trump prend la parole lors du rassemblement « Stop The Steal » le 06 janvier 2021 à Washington, DC. Les partisans de Trump se sont réunis aujourd’hui dans la capitale nationale pour protester contre la ratification de la victoire du président élu Joe Biden au collège électoral sur le président Trump aux élections de 2020. (Photo de Tasos Katopodis/.)

D’anciens procureurs disent que si le panel trouve de nouvelles preuves sur le rôle de Trump interférant avec le travail du Congrès pour certifier l’élection du président Biden, cela pourrait aider à renforcer un dossier potentiel par le ministère de la Justice (DOJ).

Les commentaires du représentant Cheney ont été repris par deux autres membres du comité restreint de la Chambre, le républicain Adam Kinzinger de l’Illinois et le démocrate Jamie Raskin du Maryland. Chacun a suscité davantage de discussions sur la façon dont une loi sur l’obstruction pourrait s’appliquer à Trump, ce qui obligerait le panel à renvoyer des preuves pénales pour que le ministère de la Justice enquête, selon les anciens combattants du MJ. Bien qu’un renvoi par un panel de la Chambre pour obstruction par Trump n’obligerait pas le DOJ à ouvrir une affaire pénale contre lui, cela pourrait aider à fournir plus de preuves et à faire pression sur le ministère de la Justice pour qu’il aille de l’avant, selon d’anciens procureurs.

Trump essaie également fiévreusement d’empêcher le panel d’obtenir des archives nationales de la Maison Blanche concernant le 6 janvier, et son appel à la Cour suprême est sa dernière chance.

Le procureur général Merrick Garland a refusé de dire jusqu’à présent si son département enquêtait déjà sur Trump et ses principaux alliés pour leur rôle dans l’assaut du Capitole.