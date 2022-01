Des experts médicaux déchiquetent la dernière étude du CDC COVID-19, alors même que le directeur de l’agence fait écho aux sceptiques du verrouillage

Même si la directrice du CDC, Rochelle Walensky, a commencé à ressembler davantage à des sceptiques de la politique COVID-19, l’agence continue de promouvoir des recherches qui correspondent à son programme mais provoquent rapidement un défi professionnel.

Pour la deuxième fois en moins d’un mois, des experts médicaux se sont jetés sur la méthodologie d’une étude publiée dans le Morbidity and Mortality Weekly Report de l’agence, qui n’est pas évaluée par des pairs.

Les chercheurs du CDC sur le COVID et le diabète ont découvert que les enfants et les adolescents qui se sont rétablis d’infections sont « jusqu’à » 2,5 fois plus susceptibles de développer un diabète, ce qui a été rapporté sans critique dans les médias grand public vendredi.

Le risque accru pour ce groupe d’âge montre l’importance de la prévention du COVID, « y compris la vaccination pour toutes les personnes éligibles », ont écrit les chercheurs. « Prévenez le COVID-19 en utilisant des outils comme des masques et des #vaccins pour les personnes éligibles », a tweeté l’agence.

Des professeurs de médecine de l’Université de Pittsburgh, de l’Université de Californie à San Francisco et des écoles de médecine et de santé publique de Harvard ont rapidement fourni un examen par les pairs informel – et hautement critique.

L’étude a « des limites vraiment très importantes », selon Walid Gellad, directeur du Centre de Pitt pour la politique et la prescription pharmaceutiques, citant ses propres divulgations.

Les chercheurs ont utilisé un « code ICD-10-CM unique, n’ont pas inclus de données de laboratoire au moment du diagnostic et n’ont pas pu distinguer de manière fiable le diabète de type 1 et de type 2 », indique l’étude. Il manque également des informations sur les « covariables », y compris l’obésité, qui « auraient pu affecter l’association » entre l’infection et le diabète.

« Le CDC est de retour avec un nouveau morceau de propagande – je veux dire, une nouvelle publication », a écrit Vinay Prasad de l’UCSF dans une longue analyse, qualifiant l’étude d' »embarrassante ».

L’analyse « s’articule sur l’idée que les enfants appariés selon l’âge et le sexe sans covid devraient être comparables aux enfants qui ont contracté la covid en termes de risque de diabète », mais l’infection peut être plus susceptible d’affecter « les enfants de statut socio-économique inférieur, de certains courses et les enfants qui étaient déjà en surpoids ou souffrant de problèmes médicaux », a-t-il écrit.

« Le CDC tente-t-il de corriger l’un de ces facteurs de confusion ? Pas du tout », a déclaré Prasad. Également non pris en compte : « le vrai dénominateur » des infections tel que déterminé par la séroprévalence et l’augmentation des tests sanguins pour les enfants traités pour COVID.

Il était perplexe quant à la raison pour laquelle le CDC a affirmé que l’étude montrait la nécessité de la vaccination des enfants, « un sujet de vaste débat mondial, avec des recommandations différentes par pays (États-Unis contre Royaume-Uni) ».

Le professeur de santé publique de Harvard, Joseph Allen, a mis en garde à deux reprises ses collègues et les médias contre la promotion de la « vraiment mauvaise » étude. Ses défauts ne sont « pas les petits trucs habituels », a-t-il souligné.

Il a cité le «[d]« erreur de classification de l’exposition différentielle » et la limitation de la base de données étudiée aux assurés en recherche de soins comme motifs de scepticisme. « Pas de covariables (obésité ?!) », a tweeté Allen, incrédule.

L’étude « ne passerait jamais l’examen par les pairs sous cette forme. Le CDC doit faire mieux », a tweeté Jeffrey Flier, ancien doyen de la Harvard Medical School, un « chercheur de longue date sur le diabète » qui enseigne toujours à l’école.

Cet automne, Walensky a promu à plusieurs reprises une étude sur les écoles de l’Arizona qui a révélé que celles sans mandat de masque étaient 3,5 fois plus susceptibles de souffrir d’épidémies de COVID.

Il n’a fait l’objet d’un examen minutieux que le mois dernier, lorsqu’un journaliste d’investigation a découvert que certaines écoles n’étaient pas ouvertes pendant toute la période d’étude. D’autres experts ont rapidement blâmé l’échec de l’étude à contrôler le statut vaccinal et l’exclusion des étudiants masqués de la définition d’un comté de « contacts étroits ».

Just the News a demandé à Harvard Med’s Flier si son point de vue sur la fiabilité de l’agence avait changé ces derniers mois, peut-être à la lumière de sa promotion de l’étude sur les masques scolaires de l’Arizona.

« Dans l’ensemble, je suis un partisan du CDC et de ses efforts, même si, comme toutes les autres institutions, même les meilleures, il est imparfait et se trompe de temps en temps », a-t-il écrit dans un e-mail. Compte tenu de ses recherches, il voulait que le public sache qu’il « ne devrait pas considérer que [diabetes] rapport comme bien établi ou une cause importante de préoccupation.

Il a refusé de « spéculer » pour savoir si l’agence est devenue trop politique avec COVID ou abaisse ses normes de recherche qui correspondent à son programme.

La promotion de recherches pratiques mais discutables est quelque peu en contradiction avec les déclarations de Walensky ces dernières semaines, y compris sa confirmation que les tests COVID courants peuvent effectivement renvoyer des faux positifs pendant 12 semaines après l’infection.

Dans une interview dimanche avec l’animateur de Fox News Bret Baier, elle a reconnu que la juge de la Cour suprême Sonia Sotomayor avait fait une fausse affirmation vendredi selon laquelle 100 000 enfants étaient dans un « état grave » avec COVID.

Bien qu’elle ait souligné que les personnes non vaccinées de tout âge couraient un risque beaucoup plus élevé d’hospitalisation, Walensky a également admis que la hausse des hospitalisations d’enfants incluait ceux « dépistant » avec COVID par opposition aux admis pour COVID. Le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, Anthony Fauci, avait fait la même distinction une semaine plus tôt.

Cela soulève une question plus importante que le directeur du CDC a évitée avec Baier : la fiabilité du nombre de morts du COVID aux États-Unis.

Walensky n’a pas répondu à sa question sur le nombre des 836 000 décès COVID officiellement enregistrés sont « du » par rapport à « avec » le virus, ce qui signifie que d’autres problèmes de santé ont joué un rôle plus important. Elle est passée à l’analyse en attente de l’agence des décès avec et à partir de la nouvelle variante Omicron.

Les modifications apportées à la déclaration des certificats de décès au début de la pandémie ont relativement peu attiré l’attention du public. Le professeur de santé publique de Yale, Harvey Risch, fait partie des rares scientifiques à remettre en question ce changement, tandis que deux législateurs de l’Oregon ont demandé une enquête fédérale.

Walensky a également tweeté dimanche que le CDC « prend des mesures pour protéger les personnes les plus à risque » en raison de l’âge, des handicaps et des problèmes de santé chroniques. « Je me suis dirigée vers la médecine – le VIH en particulier – et la santé publique pour protéger nos personnes les plus à risque », a-t-elle déclaré.

L’accent mis sur les populations à haut risque définit la Déclaration de Great Barrington, une déclaration médicale publiée en octobre 2020 qui promeut une «protection ciblée» et s’oppose aux politiques de verrouillage pour leurs dommages à la santé publique. Ses auteurs ont été largement vilipendés.

Le CDC n’a pas répondu aux demandes de répondre aux critiques de l’étude sur le diabète et d’expliquer l’évolution apparente de ses points de vue plus proches des critiques des restrictions COVID-19.