Des experts médicaux interviennent dans le débat sur les masques dans les écoles alors que la pandémie de COVID perdure

Dans les médias d’aujourd’hui, les politiciens et les experts des médias comparent l’émeute du Capitole au 11 septembre, CBS News enterre les résultats du sondage montrant un fort accord bipartite le 6 janvier. et fatigué » des gens qui demandent ce qui n’allait pas sur la I-95.

Alors que l’accord s’est élargi entre les politiciens et dans les médias sur les dommages causés par l’apprentissage à distance aux enfants pendant la pandémie de coronavirus, la discussion sur la question de savoir si les élèves devraient continuer à être obligés de porter des masques à l’école se poursuit.

Certains médias et points de vente Big Tech vendent toujours la ligne selon laquelle les masques dans les écoles sont la voie à suivre. « Aujourd’hui » a même fait une démonstration cette semaine avec la correspondante Vicky Nguyen montrant comment superposer un masque en tissu sur un masque chirurgical pour un jeune enfant, notant qu’il n’y a pas beaucoup de masques KN95 ou N95 disponibles dans des tailles plus petites. USA Today a un guide des parents pour les meilleurs masques à porter pour les enfants, citant le Dr Richard Malley de l’hôpital pour enfants de Boston.

Un partenaire de vérification des faits de Facebook a admis la semaine dernière avoir signalé à tort comme faux un article qui condamnait une étude qui avait poussé les responsables fédéraux de la santé à encourager les mandats de masque scolaire. Certains experts médicaux qui ont parlé à NPR en novembre n’étaient pas favorables à l’élimination prochaine des masques dans les écoles, bien que certains l’aient fait plus tôt si un taux de vaccination élevé était atteint dans la communauté d’âge scolaire.

PHOTO DE DOSSIER: Un enfant porte un masque facial le premier jour des écoles de la ville de New York, au milieu de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) à Brooklyn, New York, États-Unis, le 13 septembre 2021. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo (REUTERS /Brendan McDermid/Fichier Photo)

UN PROFESSEUR DE HARVARD EXHORTE LES ÉCOLES À SUPPRIMER LES MANDATS DU MASQUE D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE À WASHINGTON POST COLUMN

Bien sûr, cet article signalé par Facebook découlait d’un article publié dans The Atlantic, qui disait qu’il y avait « une science très fragile » pour une étude citée par les Centers for Disease Control and Prevention pour montrer que les masques étaient efficaces pour prévenir les épidémies. Alors que le CDC recommande aux personnes de plus de 2 ans de porter des masques à l’intérieur, même l’Organisation mondiale de la santé ne recommande pas aux enfants de moins de 5 ans de les porter.

Le Dr Janette Nesheiwat, une professionnelle de la médecine familiale et des urgences et contributeur de Fox News, a déclaré que les masques avaient leur place au milieu de la vague de la variante hautement transmissible de l’omicron.

« Cela dépend de plusieurs choses », a-t-elle déclaré à Fox News Digital. « Par exemple, si vous êtes à New York où il y a une épidémie massive, et peut-être que vous souffrez d’asthme, ou que vous êtes trop jeune pour être vacciné, alors c’est une chose à garder à l’esprit … Nous devons nous rendre au point où nous traverserons cette poussée, et nous réévaluerons. »

Nesheiwat a traité des enfants souffrant de conséquences négatives du port prolongé d’un masque, y compris ceux ayant des troubles de la parole et des troubles d’apprentissage qui bénéficient de voir les visages des gens.

Un enfant portant un masque facial arrive à l’école, pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), dans le quartier de Manhattan à New York, New York, États-Unis, le 5 janvier 2022. (REUTERS/Carlo Allegri)

Une étude de l’Université Brown l’année dernière a conclu que le port du masque avait un impact négatif sur le développement cognitif et les capacités de communication des très jeunes enfants pendant les années critiques de leur vie.

LES ÉCOLES DU MICHIGAN AYANT UN MANDAT DE MASQUE ONT DES TAUX DE CAS COVID «SIMILAIRES» QUE LES ÉCOLES SANS MANDAT

« Vous devez examiner la médecine fondée sur des preuves, en particulier en ce qui concerne les enfants. Sans utiliser les données, c’est vraiment contraire à l’éthique. Personne n’est tenu responsable du mal qu’il va causer », a déclaré le Dr Nicole Saphier, une Contributeur de Fox News, a déclaré.

Alors que les masques en tissu se sont révélés presque inutiles pour prévenir les nouvelles variantes de la maladie, Saphier a déclaré qu’il y avait peu d’avantages cliniques pour les enfants portant les masques N95 et KN95 les plus appréciés, étant donné les niveaux accrus de vaccination chez les enfants, la quantité qui ont été exposés au virus ou ont contracté le virus, et les résultats moins graves connus du coronavirus chez les jeunes par rapport aux plus âgés tout au long de la pandémie.

« Où est l’avantage? Si vous voulez dire une transmission réduite du virus, nous avons déjà démontré à maintes reprises que la salle de classe est l’un des endroits les plus sûrs pour les enfants », a déclaré Saphier. « Nous savons qu’il y a des conséquences pour les enfants qui portent des masques dans les écoles … La reconnaissance faciale a toujours été une composante vitale de l’éducation et du développement. »

L’ATLANTIQUE APPELLE LE « CAS DÉFECTUEUX » DU CDC POUR LE MASQUAGE À L’ÉCOLE : SON ÉTUDE INDISPENSABLE FONDÉE SUR « UNE SCIENCE TRÈS ÉQUITABLE »

Le Dr Marty Makary, également contributeur de Fox News, a déclaré que les mandats de masque scolaire étaient bien intentionnés, mais a déclaré qu’il n’y avait « aucun critère de sortie ».

La directrice des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Rochelle Walensky, fait sa déclaration d’ouverture lors de l’audience du Sénat sur la santé, l’éducation, le travail et les retraites sur les « prochaines étapes : la voie à suivre pour la réponse au COVID-19 » à Capitol Hill à Washington, États-Unis, 4 novembre 2021. (REUTERS/Elizabeth Frantz)

« Lors d’une épidémie active dans une école, il est logique que les enfants portent temporairement un masque de qualité », a-t-il déclaré. « Cela n’a pas de sens d’exiger des masques en tissu pour les écoles. Le problème en général avec les mandats gouvernementaux est qu’ils ne le font souvent pas correctement … Plusieurs pays européens ont émis des avertissements concernant les inconvénients des masques pour le développement de l’enfant et la santé mentale. »

Makary a noté, par exemple, qu’il a fallu des décennies avant que les données ne montrent au public les effets nocifs du tabagisme, et il craignait que nous commencions seulement à comprendre les dommages collatéraux possibles en continuant à se masquer dans les écoles, en particulier parmi les plus jeunes enfants qui sont statistiquement à le moindre risque du virus.

« Je pense que nous commençons tout juste à comprendre les dommages qui résulteront des restrictions imposées à 52 millions d’enfants américains, restrictions qui dépassent celles imposées aux groupes à haut risque, principalement les adultes », a-t-il déclaré. « Beaucoup d’entre eux ne sont rien de moins qu’un abus de pouvoir résultant d’un déséquilibre de pouvoir existant, où la plupart des restrictions sont imposées au risque le plus faible de l’ensemble de la population américaine, simplement parce que ce segment est sans défense et sans voix. »