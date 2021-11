Des experts mettent en garde contre l’augmentation des problèmes neurologiques après le Covid-19

28/11/2021 à 09h00 CET

Les spécialistes en neurologie avertissent que COVID-19 a non seulement augmenté la mortalité chez les patients neurologiques, mais a également produit une augmentation du nombre de nouvelles personnes qui se présentent atteinte neurologique.

C’est ce que montre l’un des articles qui seront présentés lors de la réunion annuelle de la Société espagnole de neurologie, dans lequel il a été observé que plus de 3% des nouvelles consultations effectuées dans les services de neurologie sont des personnes qui ont passé le Covid19.

Cela peut vous intéresser : la dose de rappel des vaccins Covid peut-elle nous rendre « super immunisés » ?

Selon cette étude, les motifs de consultation les plus fréquents sont les maux de tête (41 %), les symptômes cognitifs (21 %), l’anosmie/agueusie (12 %) et les troubles sensoriels (12 %). La durée moyenne de ces symptômes est supérieure à 4 mois après avoir subi le maladie, malgré le fait que seule une minorité des patients traités (12 %) ont dû être admis dans le service ou l’USI.

Maux de tête, problèmes de mémoire et d’attention

Une autre étude réalisée dans un autre centre de la Communauté de Madrid auprès de personnes présentant des symptômes neurologiques après infection par le SRAS-CoV-2 indique que le symptôme neurologique de consultation le plus fréquent est les maux de tête (68% des patients) et que 57% des Dans ces cas , le patient est venu pour des symptômes cognitifs, tels qu’une altération de la mémoire (77 %) et de l’attention (43 %).

Autres symptôme les troubles sensoriels étaient moins fréquents, 24 % ; douleurs musculaires, 19 % ; tremblement, 12 % ; et vertiges 9%.

Mais ce ne sont pas les seules analyses qui rendent compte des problèmes neurologiques dérivés du Covid-19. Une étude menée à Salamanque a observé que la pandémie a provoqué une demande accrue de nouvelles évaluations des troubles cognitifs et des maux de tête.

Et une autre enquête menée en Galice, parmi des personnes qui ont surmonté Covid-19 et sans symptômes neurologiques antérieurs, conclut que plus de trois mois après la sortie de l’hôpital 45% des patients ont un dysfonctionnement cognitif léger et 8% modéré-sévère. De plus, selon cette étude galicienne, 31 % présentent des céphalées, 20 % une anosmie/agueusie persistante et 16 % des vertiges.

Plus de symptômes s’il y a eu hospitalisation

« Tout au long de ces mois de pandémie, nous avions déjà pu vérifier la large présence de symptômes neurologiques lors de l’infection au COVID-19. Parmi les plus fréquentes, les douleurs musculaires, les encéphalopathies, les myélites, les crises d’épilepsie, les neuropathies, l’anosmie, les maux de tête et, selon leur gravité, les accidents vasculaires cérébraux, tels que les accidents vasculaires cérébraux ischémiques, les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques ou la thrombose veineuse cérébrale », commente le Dr José Miguel Láinez, président de la Société espagnole de neurologie.

« Des symptômes qui étaient encore plus présents chez les patients hospitalisés : plus de 60 % des patients hospitalisés pour Covid-19 présentaient des symptômes neurologiques », précise l’expert.

« Cependant, ce que montrent ces études, c’est que l’impact de Covid-19 va plus loin et qu’une fois l’infection vaincue, la santé neurologique des patients espagnols continue d’être affectée, car des symptômes tels que fatigue chronique, maux de tête, mémoire, attention et les fonctions exécutives sont très courantes chez les personnes qui surmontent le COVID-19, et parce que cela fait du syndrome post-Covid-19 déjà un motif important de consultation dans les services de neurologie.

Principaux symptômes neurologiques du Covid persistant

Mais malgré le nombre élevé de consultations qui se produisent dans toute la géographie espagnole, l’implication neurologique dans le Covid persistant il pourrait être encore plus élevé.

Une étude, réalisée à Albacete auprès de plus de 800 personnes affectées à LongCovidACTS, souligne que, parmi les symptômes reconnus par les patients atteints de Covid persistant, ceux liés à la sphère cognitive se démarquent :

Problèmes d’attention chez 67% des patients, problèmes de mémoire, 67,5%, problèmes de clarté de pensée, 62%.

De plus, 61 % ont des maux de tête, 67 % des douleurs musculaires et 49 % des étourdissements.

Plus de 50 % des patients qualifient ces symptômes de fluctuants, étant persistants pour 27 %. Et près de 50 % des personnes interrogées n’avaient remarqué aucune amélioration depuis l’apparition de ces symptômes.

En tout cas, de tous les symptômes reconnus par les patients, la fatigue est le plus fréquent (88%) et à son tour le plus limitant (elle affecte l’activité habituelle de 73% des enquêtés).

« Indépendamment du fait qu’il y a beaucoup de cas qui ne sont pas consultés, ou qu’il y en a beaucoup d’autres qui n’atteignent pas les services de neurologie parce qu’ils sont traités par les soins primaires, ce que ces études indiquent, c’est que apparition de symptômes neurologiques chez les personnes qui ont souffert du COVID-19, c’est très fréquent et elles peuvent aussi être persistantes », souligne le Dr José Miguel Láinez.

Selon le spécialiste « ces séquelles neurologiques ont un profil très caractéristique et une cause qui n’est pas toujours claire, car il n’a pas encore été possible d’identifier les processus pathologiques en cause ».

Mal de tête

La céphalée est l’un des symptômes les plus fréquents chez les patients qui ont surmonté l’infection. Et bien qu’environ 30% des patients souffrent d’un type de mal de tête très spécifique associé au virus, plusieurs travaux scientifiques indiquent qu’une bonne partie des patients qui présentent ce symptômeCe qu’ils ressentent en fait, c’est une aggravation de leurs maux de tête existants, qui, bien qu’ils aient de meilleurs taux de rémission spontanée, répondent moins bien aux traitements.

On estime également que jusqu’à 20% des patients Covid-19 qui développent ces symptômes peuvent développer un mal de tête chronique.

Un problème important concernant les maux de tête en tant que symptôme de l’infection par le SRAS-CoV-2 est qu’il est associé à un taux de survie plus élevé chez les patients hospitalisés pour cette maladie.

Problèmes cognitifs post-Covid-19

Les patients touchés par ces séquelles cognitives ils montrent des problèmes principalement aux échelles attentionnelle, mnésique et visuospatiale. De plus, la persistance de ces difficultés cognitives est élevée, elle peut durer plus de six mois, et leur cause n’est généralement pas claire.

«Enfin, à signaler, puisqu’ils complètent la liste des motifs les plus fréquents de consultation des services de neurologie, que l’odorat et le goût se rétablissent généralement avant la huitième semaine; et que les douleurs musculaires (myalgies), puisque très peu de patients ont développé une atteinte musculaire directe, ont également tendance à se résorber avec le temps », conclut le Dr José Miguel Láinez.