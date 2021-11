Publicité



Des experts juridiques ont évoqué la possibilité que le ministère de la Justice de Joe Biden intente des poursuites en matière de droits civils contre Kyle Rittenhouse, qui a récemment été acquitté de deux chefs d’accusation de meurtre et d’autres crimes liés à des fusillades à Kenosha, Wisconsin, l’année dernière lors d’émeutes.

La semaine dernière, un jury a déclaré Rittenhouse non coupable du meurtre de Joseph Rosenbaum, 36 ans, d’Anthony Huber, 28 ans, et des blessures de Gaige Greusskruetz alors qu’ils pourchassaient, menaçaient et frappaient alternativement l’adolescent, constatant qu’il avait agi en état de légitime défense.

Mais il y a eu des spéculations selon lesquelles des poursuites civiles et d’autres affaires pourraient être intentées contre Rittenhouse, bien que les experts ne pensent pas que la plupart d’entre elles aboutiraient, selon le Washington Examiner :

Le verdict a suscité une réponse condamnante de la part du président du comité judiciaire de la Chambre, Jerry Nadler, qui a tweeté le 19 novembre que l’acquittement complet était une « erreur judiciaire » qui « justifie un examen fédéral » par le ministère de la Justice. Cependant, l’analyste juridique et professeur de la Cornell Law School, William Jacobson, a déclaré au Washington Examiner que les preuves de légitime défense dans l’affaire pénale de Rittenhouse « seront tout aussi accablantes dans une affaire civile ».

« Il n’y a aucune base évidente pour une poursuite des droits civils contre Rittenhouse », a déclaré Jacobson, également le fondateur du blog Legal Insurrection qui a suivi le procès quotidiennement.

« Les vidéos sont les vidéos, et le témoignage est déjà sous serment des témoins et de la victime présumée Gaige Grosskreutz. Une affaire civile échouera même par une prépondérance des preuves », a ajouté Jacobson.

Par ailleurs, le professeur de droit constitutionnel Jonathan Turley a écrit la semaine dernière que le ministère de la Justice n’avait pas de bureau pour les poursuites des « erreurs judiciaires », ajoutant que ce serait également un « précédent dangereux » d’enquêter sur la décision d’un jury simplement parce que les responsables du ministère de la Justice peuvent être en désaccord avec l’issue du procès.

« Rittenhouse a été acquitté des accusations portées par l’État par un jury d’État. De plus, alors que certains ont appelé à réduire les protections d’autodéfense, le jury a appliqué la loi telle qu’elle apparaît actuellement dans les livres », a écrit Turley dans un article de Fox News. « Il n’est pas permis d’ignorer simplement la loi pour rechercher nos propres règles de justice pénale. »

Il ajouta:

Le jury de Rittenhouse a fidèlement appliqué la loi du Wisconsin et est parvenu à un verdict d’acquittement bien fondé. C’est un précédent dangereux d’enquêter sur les décisions d’un jury simplement parce que vous n’êtes pas d’accord avec ses décisions.

Il n’y a pas non plus de base claire pour une poursuite des droits civils. Rittenhouse est blanc et a tiré sur trois hommes blancs. Il n’a pas été accusé de crime haineux. De plus, il n’est pas membre des forces de l’ordre ou d’un organisme gouvernemental, il n’a donc privé personne de ses droits civils en vertu de la loi fédérale.

Mais qu’en est-il de la responsabilité civile ? Turley note que ce n’est pas une garantie non plus :

Rittenhouse pourrait faire face à des poursuites de la part des familles du défunt ou de Gaige Grosskreutz, qui a survécu à une balle dans le bras. Cela inclut des actions de mort injustifiées, un peu comme le litige contre OJ Simpson après son acquittement pour le meurtre de son ex-femme, Nicole Brown Simpson, et de son ami Ronald Goldman. Cependant, il a ensuite été reconnu coupable dans une action en responsabilité délictuelle intentée par la famille Goldman et condamné à payer 33,5 millions de dollars. Ces dommages sont ensuite passés à 58 millions de dollars.

Le risque de telles actions en responsabilité délictuelle est qu’elles se déroulent selon une norme de preuve inférieure. Plutôt que d’assumer la norme « au-delà de tout doute raisonnable » de l’accusation, les plaignants n’auraient qu’à prouver leur responsabilité par une « prépondérance de la preuve ». Cependant, ce n’est pas une garantie de conviction.

« Les trois hommes ont attaqué ou menacé Rittenhouse avant qu’il n’utilise son arme. La common law protège non seulement la légitime défense, mais aussi la légitime défense erronée lorsqu’une personne peut avoir pensé à tort (mais raisonnablement) qu’elle était attaquée », a ajouté Turley.

Pendant ce temps, le Washington Examiner note que le professeur de droit de l’Université de Californie Hastings, Rory Little, pense que le gouvernement fédéral lancera probablement une enquête pour voir s’il existe un potentiel de violation des droits civils contre les personnes décédées.

« Dans une affaire civile, vous pouvez élargir le champ », a déclaré Little vendredi, ajoutant que si de telles accusations peuvent être portées, elles ne le seront probablement pas car le fardeau de la preuve sera le même que devant un tribunal pénal.