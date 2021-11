Des experts se tournent vers Glazers et Woodward pour avoir mystifié la décision de Man Utd

Les meilleurs patrons de Manchester United ont été vivement fustigés pour leur décision d’annoncer qu’un « manager par intérim » prendra en charge le club pour le reste de la saison après le départ d’Ole Gunnar Solskjaer.

Solskjaer a été limogé dimanche matin après la défaite écrasante de United 4-1 à Watford samedi, ce résultat en faisant cinq défaites en Premier League en sept sorties pour les moins performants diables Rouges.

L’entraîneur actuel de l’équipe première, Michael Carrick, prendra en charge les prochains matchs, tandis que le club cherche à nommer un « manager par intérim » pour le reste de la saison – comme ils l’ont révélé dans un communiqué après le départ du Norvégien.

La déclaration disait : « Ole sera toujours une légende à Manchester United. C’est avec regret que nous avons pris cette décision difficile.

« Bien que les dernières semaines aient été décevantes, elles ne doivent pas occulter tout le travail qu’il a accompli au cours des trois dernières années pour reconstruire les bases d’un succès à long terme.

« Ole part avec nos plus sincères remerciements pour ses efforts inlassables en tant que directeur et nos meilleurs vœux pour l’avenir.

« Sa place dans l’histoire du club sera toujours assurée, pas seulement pour son histoire en tant que joueur, mais en tant que grand homme et manager qui nous a fait vivre de nombreux moments formidables.

« Il sera toujours le bienvenu à Old Trafford au sein de la famille Manchester United. »

Mais s’adressant à Sky Sports News à la suite de la déclaration, l’ancienne star d’Ipswich Darren Ambrose et le rédacteur en chef du football pour le Daily Mirror Darren Lewis ont tous deux fustigé l’annonce du club de nommer un » manager par intérim » pour le reste de la campagne.

Man Utd a besoin d’un manager d’élite – maintenant

Ambrose a déclaré : « Pour moi, ce n’est pas la bonne décision. Ils ont pris la décision de se débarrasser d’Ole, mais s’ils embauchent un manager de transition, ils auraient tout aussi bien pu garder Ole.

« C’est maintenant le moment, vous avez fait le changement, vous êtes devenu propriétaire et avez pris la décision que tout le monde savait qui allait arriver.

«Soit sortez votre chéquier et trouvez quelqu’un comme Brendan Rodgers, soit allez chercher Zidane – à moins qu’il ne se soit éloigné et ait déjà dit non.

« Ils peuvent se permettre n’importe lequel d’entre eux, alors pourquoi avoir un manager par intérim jusqu’à la fin de la saison. Je ne comprends tout simplement pas, ont-ils déjà abandonné cette saison et le top quatre, je ne sais pas.

« Michael Carrick ou Darren Fletcher peuvent faire un travail fantastique, mais ils ne seront pas là au-delà de la fin de la saison, à mon avis. Ils ont besoin d’un manager d’élite, alors allez en chercher un.

Lewis a ajouté : « C’est symptomatique du manque de leadership et de prise de décision au sommet du club en ce qui concerne le football qu’ils aient pris cette décision.

«Ils ne sont qu’à six points des quatre premiers et c’est facilement réalisable si vous deviez chercher un manager d’élite.

«Pourquoi voudriez-vous mettre l’un des employés de l’arrière-boutique qui travaillait pour le gars qui faisait du surplace. Cela semble très étrange et un manque de leadership est à blâmer pour que le club soit dans l’état où il se trouve maintenant.

